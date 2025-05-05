Бакинские власти проигнорировали отказ жильцов выселяться из подлежащих сносу домов

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В Баку начался снос нескольких домов в разных районах города, власти не дождались выселения всех жильцов. Отказавшиеся выселяться горожане недовольны размерами предложенных компенсаций.

В Насиминском районе Баку на улице Гариба Бабаева строители начали снос жилого дома, несмотря на то, что жильцы двух квартир отказались покинуть их.

Исполнительная власть Насиминского района приступила к сносу многоквартирного дома, на месте которого планируется разбить парк, пишет сегодня, 5 мая Oxu.az.

Из многоквартирного дома уже выселились 90 семей, но в двух квартирах остаются жильцы, недовольные размерами предложенных компенсаций. Власти планируют на этой неделе провести с ними переговоры.

Ранее власти Баку приступили к сносу домов на улице Черняховского на территории, известной как 20-й участок. Здесь планируется начать работы по благоустройству. Жильцы 34 квартир уже получили компенсации и переселились. Однако жильцы некоторых квартир также отказываются переезжать, недовольные размером компенсационных выплат, информирует АПА.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта полицейские задержали в Баку руководителя и двух сотрудников компании-застройщика Melissa Group после попытки снести частный дом, в котором находились люди. Юрист указал на неправомерность сноса недвижимости вопреки воле собственников.

В январе ЕСПЧ обязал власти выплатить около 1,7 миллиона евро компенсации за нарушение прав собственности, в частности, за снос домов под строительство "Зимнего бульвара" в Баку.

В мае 2013 года правозащитная организация Human Rights Watch потребовала прекратить принудительное выселение жителей Баку и снос их жилья. Правозащитники также потребовали от властей предоставить выселенным людям справедливую компенсацию.

Ранее, в феврале 2012 года, Human Rights Watch представила доклад о массовом нарушении прав собственности жителей Баку. В докладе сообщалось о фактах принудительного отъема собственности граждан на четырех участках: за дворцом имени Гейдара Алиева, где строился "Зимний бульвар", на территории около площади Флага, где возводился концертный комплекс Crystal Hall, на проспекте Нефтяников и на проспекте Азадлыг, где строились многоэтажные здания.

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