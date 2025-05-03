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19:05, 3 мая 2025

Пользователи соцсети пожаловались на состояние дорог в Нарткале

Состояние улицы Шогенцукова в Нарткале. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "ЧП Нальчик" от 29.04.25, https://t.me/chpnalchik/14568.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога лишь на центральных улицах Нарткалы находится в нормальном состоянии, на остальных улицах пешеходы и водители сталкиваются с ямами и выбоинами, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на состояние дорог. Так, дорога к Чегемским водопадам на отрезке между селениями Лечинкай и Нижний Чегем разбита, и жители, объезжая ямы, рискуют упасть в ущелье, рассказали сельчане они добились проверки прокуратуры, но дорога так и не была отремонтирована.

Состояние дорог в Нарткале. Стоп-кадр видео из Instagram-паблика (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) "ЧП Нальчик" от 29.04.25, https://www.instagram.com/chp.nalchik/reel/DJBeuG0MNnP/Видео о состоянии дорог в Нарткале опубликовал Instagram*-паблик "ЧП Нальчик". На видеозаписи видны глубокие ямы и выбоины на проезжей части, некоторые из них заполнены водой, на отдельных частях улиц ямы располагаются очень близко друг от друга "В нашем городе Нарткала абсолютно везде улицы разбиты , с глубокими ямами прям посередине улиц, невозможно разъехаться машинам. Вот пара улиц. Матросова и Масаева - вся улица в очень плохом состоянии, невозможно ни проехать, ни пройти. От улицы Кабардинская до улицы Жамборова. Нигде нет освещения. Тротуаров нет. Утром эти улицы загружены, так как к школам ведут. <...> Школьников много пеших. Совсем небезопасно. Обратите, пожалуйста, внимание на наш город. Таких глубоких ям посреди улиц у нас много. Можно машину разбить, если не запомнишь, где какая яма", - говорится в обращении к властям города.

Таксисты отказываются брать заказ, если указана эта улица, настолько все плачевно

Ранее Telegram-канал "ЧП Нальчик" публиковал видео еще с одной нарткалинской улицы, Шогенцукова. На записи видны большие ямы и лужи, располагающиеся вблизи друг от друга. "Ужасная дорога. Таксисты отказываются брать заказ, если указана эта улица, настолько все плачевно", - говорится в описании к видео. 

Пользователи Instagram*-паблика, у которого насчитывается 446 тысяч подписчиков, указали, что проблема существует не только на улицах, которые упоминаются в посте. К 19.00 мск 3 мая публикация набрала 32 комментария и 165 отметок "нравится".

"Нарткалинские дороги в катастрофическом состоянии", - написала edyshekova.

"По Нарткале все дороги надо делать, только Кабардинская улица нормальная из-за того, что недавно положили", - прокомментировал пользователь net_menya_1980.

"Улица Шекихачева, Ленина в таком же состоянии дороги", - указал пользователь _makalian_.

"Улица Кандохова тоже в ужасных местах", - сообщила raisavorokova23.

Если честно, то весь город в ямах и воде. Канализация и вода текут по улицам

"Улица Ахметова от Ленина до Кандохова в таком же состоянии. А если честно, то весь город в ямах и воде. Канализация и вода текут по улицам", - написала valentina_vkeshtova.

"Не только Масаева и Матросова, все улицы в ужасном состоянии, кроме центральных", - добавил 27z_z27.

"Шекихачева вся улица квест, где рынок - ужас дорога, но две сплошные есть! Осетинская - ужас!" - возмутилась bahinna.

"В таком катастрофическом состоянии Нарткала не была никогда. Дороги, коммуникации (канализация, водопровод) по всему городу умерли еще лет 10-15 назад", - резюмировал b09v09b.

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Автор: "Кавказский узел"

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