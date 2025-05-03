Открыт проезд к селению Куруш

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Движение по временной схеме удалось установить на дороге в высокогорное село Куруш Докузпаринского района, расчистка дороги после оползня продолжается.

Как писал "Кавказский узел", работы по расчистке оползня к селу Куруш, где живут 813 человек, погранзаставе и части МЧС продолжаются с 26 апреля, с ними нет транспортной связи. Дагестанавтодор не назвал сроки возобновления движения в связи с тем, что движение оползня продолжается.

На 16-м километре автомобильной дороге регионального значения "Усухчай - Куруш", где 26 апреля 2025 года, произошел оползень, 2 мая обеспечен временный технологический проход. "Движение организовано по временной схеме с периодическим пропуском накопившегося автотранспорта", - сообщил сегодня Дагестанавтодор.

Работы по расчистке дороги и обеспечению безопасного движения продолжаются. "Задействовано 2 единицы техники - тяжелый гусеничный экскаватор и бульдозер ДТ-75", - говорится в сообщении.

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