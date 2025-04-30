Дорога к селу Куруш заблокирована четвертые сутки

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Работы по расчистке оползня к селу Куруш, где живут 813 человек, погранзаставе и части МЧС продолжаются с 26 апреля. Дагестанавтодор не называет сроки возобновления движения в связи с тем, что движение оползня продолжается.

Как писал "Кавказский узел", на дорогу к селу Куруш в Докузпаринском районе сошли два оползня, перекрывшие ее.

Длина оползня, который 26 апреля перекрыл дорогу к высокогорному селу Куруш, составила 205 метров, площадь — более 40 тысяч квадратных метров. "Движение переувлажнённого грунта продолжается, что осложняет начало восстановительных работ. За последние двое суток сдвиг оползневых масс составил около 5 метров", сообщил сегодня Дагестанавтодор.

В результате полностью прервано транспортное сообщение с селом Куруш, где живут 813 жителей, а также с пограничной заставой и пожарной частью МЧС.

На участке оползня дежурит одна единица дорожной техники (бульдозер). Дополнительно перебрасывается тяжелый экскаватор, проинформировало ведомство.

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