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00:19, 3 мая 2025

Талех Багирзаде объявил голодовку в заключении

Плакат с портретом Талеха Багирзаде. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

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Лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде объявил голодовку в колонии, протестуя против визита в Азербайджан премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.  

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2025 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным досудебное заключение под стражу лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде и его сторонников Зульфугара Микаилова и Эльмана Агазаде. Суд обязал власти Азербайджана выплатить каждому из них 3900 евро компенсации за моральный ущерб и еще по 500 евро на возмещение судебных затрат.

25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 его сторонников были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран". Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными. 

Талех Багирзаде, содержащийся в азербайджанской колонии №12, после начала голодовки помещен в одиночную камеру, сообщил 2 мая со ссылкой на его соратников Meydan TV. 

Голодовку Багирзаде объявил 1 мая, выразив таким образом протест против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Богослов также призвал соратников присоединиться к нему. 

Администрация колонии утром 2 мая просила Багирзаде прекратить голодовку, а после того, как он отказался, перевела его в одиночную камеру, говорится в публикации Telegram-канала, который ведут сторонники Багирзаде. Премьера Израиля, чей визит стал поводом для голодовки, активист обвиняет в “бесчисленных преступлениях против человечности”. 

Начало визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан анонсировано на 7 мая, на 8 мая у премьер-министра Израиля запланирована встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым. Визит, как ожидается, продлится до 11 мая. Политологи обратили внимание на необычно долгий срок поездки и даже назвали его “беспрецедентным”, поскольку обычно официальные визиты ограничиваются двумя днями, отмечает Haqqin.az.

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Автор: "Кавказский узел"

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