Оппозиция в Баку напомнила о статусе Дня солидарности трудящихся

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Акции и шествия прошли сегодня в Баку по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Этот день с учетом важности защиты трудовых прав должен быть вновь признан нерабочим и праздничным, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", семь человек были задержаны в Баку на акции в защиту прав трудящихся 1 мая 2022 года и отпущены после опроса в полиции. Требования оппозиционеров улучшить условия труда наемных работников актуальны, рассказали тогда курьеры сервисов по доставке еды. 1 мая 2024 года активисты профсоюзов Баку развернули баннер с надписью: "Ваши богатства украдены у трудящихся. Альтернативная конфедерация профсоюзов "Рабочая платформа" потребовала освобождения политзаключенных и защиты прав трудящихся.

1 мая в Азербайджане официально не отмечается. Однако ряд политических партий и активистов провели небольшие мероприятия.