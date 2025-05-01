Оппозиция в Баку напомнила о статусе Дня солидарности трудящихся
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Акции и шествия прошли сегодня в Баку по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Этот день с учетом важности защиты трудовых прав должен быть вновь признан нерабочим и праздничным, заявили представители оппозиции.
Как писал "Кавказский узел", семь человек были задержаны в Баку на акции в защиту прав трудящихся 1 мая 2022 года и отпущены после опроса в полиции. Требования оппозиционеров улучшить условия труда наемных работников актуальны, рассказали тогда курьеры сервисов по доставке еды. 1 мая 2024 года активисты профсоюзов Баку развернули баннер с надписью: "Ваши богатства украдены у трудящихся. Альтернативная конфедерация профсоюзов "Рабочая платформа" потребовала освобождения политзаключенных и защиты прав трудящихся.
1 мая в Азербайджане официально не отмечается. Однако ряд политических партий и активистов провели небольшие мероприятия.
Глава Коммунистического движения Азербайджана Тельман Нуруллаев на акции заявил, что официальное празднование 1 мая в Азербайджане стало возможным после создания советской власти в 1920 году. Но в 1992 году это 1 мая было исключено из списка официальных праздников, хотя этот день важен для защиты трудовых прав, сообщил на своей странице в Facebook* активист Нариман Багиров.
После этого состоялось шествие по городу, в котором приняли участие коммунисты и представители левых сил.
Партия "Мусават" напомнила сегодня, что оппозиция неоднократно предлагала сделать 1 мая нерабочим днем. "Член Коммунистической партии Азербайджана Тельман Нуруллаев неоднократно обращался к руководству страны и Милли Меджлису с инициативой официально объявить 1 мая в Азербайджане нерабочим днем и оформить его как трудовой праздник. Председатель Народной партии Азербайджана, бывший депутат Панах Гусейн также поднимал этот вопрос во время своей работы в Милли Меджлисе (парламенте) с 2000 по 2005 год. Он дважды официально поднимал эту инициативу в парламенте, предлагая объявить 1 мая в Азербайджане нерабочим днем и сделать его Днем труда и солидарности, отмечая, что объявление 1 мая официальным праздником может оказать существенное влияние на защиту прав трудящихся, повышение социального статуса рабочей силы и укрепление трудовой солидарности в обществе", - говорится в публикации на сайте партии.
На сайте Конфедерации профсоюзов Азербайджана не содержится сообщений о праздновании Дня солидарности трудящихся.
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