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20:03, 1 мая 2025

Оппозиция в Баку напомнила о статусе Дня солидарности трудящихся

Участники первомайской акции в Баку. Скриншот фото с сайта Reyting.Az от 01.05.25, https://reyting.az/cemiyyet/131008-kommunistler-bakida-1-may-gezintisine-cixiblar.html?fbclid=IwY2xjawKAed9leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETE5Y3BtV2V2UkJKZE9FZjZ1AR6848eutna8K3BqQqYi4GbyXBK_rfsrYM6yckaj-u0Ns-upx7a2s7R9K8cNmA_aem_NrzulvmFOShZd7493LKvWw

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Акции и шествия прошли сегодня в Баку по случаю Международного дня солидарности трудящихся. Этот день с учетом важности защиты трудовых прав должен быть вновь признан нерабочим и праздничным, заявили представители оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", семь человек были задержаны в Баку на акции в защиту прав трудящихся 1 мая 2022 года и отпущены после опроса в полиции. Требования оппозиционеров улучшить условия труда наемных работников актуальны, рассказали тогда курьеры сервисов по доставке еды. 1 мая 2024 года активисты профсоюзов Баку развернули баннер с надписью:  "Ваши богатства украдены у трудящихся. Альтернативная конфедерация профсоюзов "Рабочая платформа" потребовала освобождения политзаключенных и защиты прав трудящихся.

1 мая в Азербайджане официально не отмечается. Однако ряд политических партий и активистов провели  небольшие мероприятия.

Так, перед памятником трудящимся в Баку прошло мероприятие, посвященное Международному дню солидарности трудящихся, сообщило Reyting.Az.

Глава Коммунистического движения Азербайджана Тельман Нуруллаев на акции заявил, что официальное празднование 1 мая в Азербайджане стало возможным после создания советской власти в 1920 году. Но в 1992 году это 1 мая было исключено из списка официальных праздников, хотя этот день важен для защиты трудовых прав, сообщил на своей странице в Facebook* активист Нариман Багиров.

После этого состоялось шествие по городу, в котором приняли участие коммунисты и представители левых сил.

Партия "Мусават" напомнила сегодня, что оппозиция неоднократно предлагала сделать 1 мая нерабочим днем. "Член Коммунистической партии Азербайджана Тельман Нуруллаев неоднократно обращался к руководству страны и Милли Меджлису с инициативой официально объявить 1 мая в Азербайджане нерабочим днем и оформить его как трудовой праздник. Председатель Народной партии Азербайджана, бывший депутат Панах Гусейн также поднимал этот вопрос во время своей работы в Милли Меджлисе (парламенте) с 2000 по 2005 год. Он дважды официально поднимал эту инициативу в парламенте, предлагая объявить 1 мая в Азербайджане нерабочим днем и сделать его Днем труда и солидарности, отмечая, что объявление 1 мая официальным праздником может оказать существенное влияние на защиту прав трудящихся, повышение социального статуса рабочей силы и укрепление трудовой солидарности в обществе", - говорится в публикации на сайте партии.

На сайте Конфедерации профсоюзов Азербайджана не содержится сообщений о праздновании Дня солидарности трудящихся.

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Автор: "Кавказский узел"

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