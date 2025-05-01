Первомай на юге России прошел без размаха

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Вместо массовых шествий по случаю 1 мая, которые проходили до ковида, на юге России проводятся небольшие акции партий и профсоюзов либо официальные мероприятия. Пользователи соцсети указали, что значение праздника как дня борьбы за свои права практически размыто.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году власти объяснили отсутствие праздничного шествия 1 мая в Сочи мерами безопасности. Представители КПРФ не стали даже пытаться подавать заявку. В Сочи сегодня не было праздничной атмосферы, рассказали горожане.

В Волгограде День Весны и Труда отметили "тихо и скромно". "Вот уже шесть лет масштабные шествия по проспекту Ленина и митинг на площади Павших Борцов заменены гораздо меньшими по размаху мероприятиями профсоюзов, проводимых возле здания Облсовпрофа", - сообщило сегодня издание V1.

"Думала, профсоюзов и нет уже", - написала в Telegram-канале издания Галина. "А их и нет", - ответил ей Евгений Евгений. "Профсоюзы должны быть независимыми, тогда от них есть польза", - указал пользователь с ником Житель Земли.

"Они есть, на заводах например. Даже в МВД есть профсоюз. Но во многих местах они просто есть и не исполняют свои обязанности", - добавил Schi_svetlin.

Последний раз в Краснодаре демонстрация 1 Мая прошла в 2019 году. Вот уже шесть лет Праздник Весны и Труда в городе не отмечают — сначала из-за коронавируса, а затем из-за мер безопасности в связи с проведением военной спецоперации,- сообщило 30 апреля издание 93.ru.

Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов выступил сегодня на митинге, организованном КПРФ и напомнил о сути праздника". Весна, любовь и цветы - это все, конечно, хорошо, но праздник в первую очередь посвящен солидарности трудящихся в борьбе за свои права", - написал он в своем Telegram-канале.

Пользователи Telegram-канала "Туподар Краснодар" поспорили о добровольности участия в праздничных акциях в прежние годы. "Тогда люди шли сами с желанием. В нашем веке шли кого заставили, пообещали за это вознаграждения либо лишение вознаграждения на предприятиях и в образовательных учреждений. Сегодня парад и демонстрация же не в городе, а у Крымского моста из нескольких тысяч автомобилей", - написал Димон.

Сегодня утром в очереди на Крымский мост со стороны Тамани в очереди стояли 2700 автомобилей, время ожидания составляло четыре часа.

"Безусловно, были исключения, но подавляющее большинство участвовало очень охотно", - поддержал Tenebris.

"По поводу желания что-то я очень сомневаюсь. Такая же обязаловка, как и позже, и сейчас", - возразила Алена.

"Да я помню первомайские парады. Показывали достижения труда заводы и фабрики делали автомобильные платформы с выпускаемой продукции, а у детей какая была гордость идти с родителями за руки, с шарами флагами", - рассказала Елена.

Коммунисты Кабардино-Балкарии провели праздничное шествие. от здания республиканского комитета партии с флагами КПРФ, ВЛКСМ, СССР и женского движения «Надежда России» они прошли к памятнику Ленину, сообщило РИА "Кабардино-Балкария".

"Мы продолжаем традиции, заложенные в советский период жизни нашей страны, ни на один день мы не отходили от принципов защиты прав трудящихся граждан", - заявил на акции представитель трудового коллектива «Теплоэнерго» Залим Озроков.

В большинстве регионов празднование Первомая ограничилось официальными мероприятиями, на которых не говорилось о защите трудовых прав граждан. Так, власти Каспийска отчитались о митинге, в ходе которого представители администрации города, депутатского корпуса, организаций и местные жители возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести». "Мы почтили память тружеников тыла, чьи усилия и самоотверженность во времена Великой Отечественной войны стали основой для присвоения нашему городу почётного звания. Это день уважения к людям труда - как прошлых поколений, так и тех, кто сегодня работает ради будущего Каспийска и всей России", - сообщил мэр города Борис Гонцов в своем Telegram-канале.

По данным "Левада-центра"* Первомай находится на десятом месте в списке самых важных праздников для россиян. Его назвали таким 18% от опрошенных при условии возможности выбора нескольких праздников. Эти данные не изменились с прошлого опроса, который был проведен в апреле 2024 года.

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