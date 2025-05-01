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17:11, 1 мая 2025

Двухчасовая вечерняя сирена вызвала раздражение у жителей Волгодонска

Ростовская атомная электростанция находится в 18 километрах от центра Волгодонска. Скриншот из Google-карт.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Волгодонска с учетом реалий специальной военной операции и близости АЭС обязаны обеспечить бесперебойную работу городских систем оповещения, а не допускать двухчасовое звучание вечером ложной сирены и объяснять это техническими проблемами, указали местные жители.

"Кавказский узел" писал, что вечером 26 апреля сирена гражданской обороны звучала в Волгодонске в вечернее время более двух часов, власти объяснили ее срабатывание коротким замыканием. Властям следует обратить внимание на состояние систем оповещения, а при таком сбое нужно предупреждать о ложной тревоге, указали пользователи Telegram.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали

Жители Волгодонска поделились с "Кавказским узлом" своими впечатлениями от внезапно сработавшей  несколько дней назад городской системы сигнализации.

"Сначала я испугалась, потом меня мама успокоила, и я не переживала. Спустя где-то час звук стал надоедать, хотела закрыть балкон, но стало душно, поэтому все два часа я его слушала. При этом из дома я уходить не собиралась, так как сразу поняла что нет ничего опасного", - заявила жительница Волгодонска.

Из городского чата быстро стало понятно, что никакой опасности нет

Другой житель Волгодонска, Владимир, отметил, что звук сирены изначально вызвал у него раздражение. "Я думал спокойно провести вечер, но тут эти резкие звуки. Опасения за безопасность не было, поскольку из городского чата быстро стало понятно, что никакой опасности нет. Но было раздражение, поскольку пришлось слушать это все два часа", - отметил он.

Бывший сотрудник МЧС, пожелавший сохранить анонимность, рассказал "Кавказскому узлу", что комплексные проверки готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, согласно постановлению правительства РФ "О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения" от мая 2023 года проводятся два раза в год, обычно в первую среду марта и первую среду октября, комиссией, которую назначают региональные или местные власти.

Проверку могут проводить как с включением сирен (но в этом случае необходимо предупреждение местных жителей как минимум за три дня), так и без включения – просто оценивая состояние техники. "Кроме того, на таком объекте как АЭС, существует своя локальная система оповещения, граница воздействия которой должна проходить в радиусе 5 километров от АЭС. Ее готовность проверяется не реже раза в год", – отметил он.

Ростовская атомная электростанция - действующая АЭС, находится в непосредственной близости от Волгодонска, расстояние от нее до центра города составляет, согласно сервису Google-карт, около 18 киорметров.

Дежурные или диспетчеры должны ежедневно проводить техническую проверку готовности системы оповещения, внося ее результаты в журнал несения дежурства. "Заявление властей о коротком замыкании как причине срабатывания сирены 26 апреля вполне может быть реальностью, оборудование может быть изношено. А то, что сирену не могли отключить несколько часов, видимо, из-за того что сотрудники, которые могли открыть дверь, не смогли раньше добраться до места", - предположил специалист МЧС.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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