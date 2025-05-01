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05:07, 1 мая 2025

Ростовский школьник арестован по обвинению в связях с украинской разведкой

Подросток и полицейские. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подросток собирал в своей квартире взрывное устройство по заданию украинских спецслужб, считают силовики. 

О задержании 15-летнего ученика школы в Ростове-на-Дону сообщили источники, связанные с силовыми структурами, но официальных сообщений об этом правоохранительные ведомства не распространяли. 

По информации силовиков, школьник, живший в квартире на улице Зорге в Ростове-на-Дону, собирал у себя дома взрывное устройство. Следствие считает, что он был завербован украинскими спецслужбами и готовил бомбу по их заданию, сообщил 30 апреля Telegram-канал Baza. 

При обыске в квартире школьника “силовики изъяли взрывчатые вещества, стеклянную банку и поражающие элементы”, сообщил Telegram-канал Don Mash. 

Под арест несовершеннолетнего отправили еще 22 апреля. Как полагают правоохранители, взрывчатые вещества подросток “изготовил из имевшихся у него реактивов”. Где он приобрел компоненты для взрывчатки и как планировал использовать самодельную бомбу, не уточняется.

Заявляя о связях школьника с украинской разведкой, источники сослались на некую переписку, также не сообщив деталей. Также пока нет информации, по каким статьям предъявлено обвинение арестованному юношею 

"Кавказский узел" писал, что подростки и молодые люди в разных регионах юга России обвиняются в подготовке терактов и диверсий якобы по заданию украинских спецслужб. Так, в Волжском два 19-летних студента получили длительные сроки за поджог базовой станции мобильной связи. Также в диверсии и поджоге средств связи были заподозрены два ученика одной из школ Астрахани, на допросах они дали признательные показания. 

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Автор: "Кавказский узео"

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