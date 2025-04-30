Сотрудница опеки попала под следствие после гибели пяти детей в Астрахани

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После гибели пятерых детей при пожаре в Астрахани специалист Центра социальной поддержки населения, ответственная за контроль условий проживания детей под опекой, заподозрена в халатности и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", ночью 20 апреля пятеро детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Дети были дома одни, их мать отсутствовала.

Уголовное дело по двум статьям возбуждено в отношении ведущего специалиста Центра социальной поддержки населения Советского района Астрахани.

По информации следователей, женщина достоверно знала, что трое детей, находящиеся под временной опекой, не живут по адресу, который предоставила их опекун. Не исполнив свои обязанности по проверке условий проживания детей, сотрудница центра заполнила акты проверки ложными данными.

В обязанности специалиста входили надзор за деятельностью опекуна, контроль условий проживания детей и изъятие их из неблагополучной семьи. До трагедии в Кировском районе Астрахани сотрудница опеки имела основания изъять детей, но она не предприняла для этого мер, говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля на сайте регионального управления Следкома.

Вмененные сотруднице опеки статьи о служебном подлоге и халатности (часть 2 статьи 292, часть 3 статьи 293 УК России) предусматривают реальное лишение свободы - до четырех лет и до семи лет соответственно.

В сообщении следствия отмечается, что матери-опекуну предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более людей (часть 3 статьи 109 УК России). Эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По информации следствия, под опекой астраханки находились двое из погибших детей. Еще двое погибших - ее родные дети, а пятый был сыном ее подруги.

“Мать ребят во время возгорания находилась в гостях, где распивала спиртные напитки. Предварительной причиной пожара было названо короткое замыкание электропроводки”, - указывает со ссылкой на следователей портал “Астрахань.Ру”.

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