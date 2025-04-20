Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани
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Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Несовершеннолетние находились дома одни.
ЧП произошло около 2.00 по местному времени (1.00 мск) в ночь на 20 апреля. Возгорание случилось в частном доме на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани.
"После ликвидации пожара обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Также без вести пропал еще один ребенок. Мать погибших детей отсутствовала дома", - сообщил в своем телеграм-канале в 5.26 мск СКР по Астраханской области. В 5.43 ведомство опубликовало сообщение о том, что обнаружено тело пятого ребенка.
По предварительным данным, четверо погибших детей проживали в доме астраханки, еще один - находился в гостях. Шестому ребенку удалось спастись, отмечает СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Согласно данным МЧС по Астраханской области, сообщение о пожаре поступило в службу в 2.09 по местному времени (1.09 мск). Полная ликвидация пожара была объявлена в 6.33 (5.33 мск), сказано в телеграм-канале ведомства.
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