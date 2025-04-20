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08:02, 20 апреля 2025

Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани

На месте пожара. Скриншот поста в телеграм-канале СУ СКР по Астраханской области https://t.me/astr_sledcom30/2887

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Несовершеннолетние находились дома одни.

ЧП произошло около 2.00 по местному времени (1.00 мск) в ночь на 20 апреля. Возгорание случилось в частном доме на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани. 

"После ликвидации пожара обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Также без вести пропал еще один ребенок. Мать погибших детей отсутствовала дома", - сообщил в своем телеграм-канале в 5.26 мск СКР по Астраханской области. В 5.43 ведомство опубликовало сообщение о том, что обнаружено тело пятого ребенка.

По предварительным данным, четверо погибших детей проживали в доме астраханки, еще один - находился в гостях. Шестому ребенку удалось спастись, отмечает СКР по региону. Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Согласно данным МЧС по Астраханской области, сообщение о пожаре поступило в службу в 2.09 по местному времени (1.09 мск). Полная ликвидация пожара была объявлена в 6.33 (5.33 мск), сказано в телеграм-канале ведомства.

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Автор: "Кавказский узел"

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