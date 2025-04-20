Пятеро детей погибли на пожаре в Астрахани

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Пять детей погибли в результате пожара в частном доме в Астрахани. Несовершеннолетние находились дома одни.

ЧП произошло около 2.00 по местному времени (1.00 мск) в ночь на 20 апреля. Возгорание случилось в частном доме на улице Ольховской в Кировском районе Астрахани.

"После ликвидации пожара обнаружены тела четверых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Также без вести пропал еще один ребенок. Мать погибших детей отсутствовала дома", - сообщил в своем телеграм-канале в 5.26 мск СКР по Астраханской области. В 5.43 ведомство опубликовало сообщение о том, что обнаружено тело пятого ребенка.