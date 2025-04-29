Госпитализирован участник забастовки шахтеров в Чиатуре

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Шахтеры в Чиатуре продолжают круглосуточное дежурство, блокируя вывоз марганца с предприятий. На 60-й день акции один из шахтеров, проводящих сухую голодовку, потерял сознание и был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры. Шахтеры Мераб Саралидзе и Симон Микацадзе объявили голодовку, но прекратили акцию протеста после встречи с представителем церкви. 27 апреля стало известно, что сухую голодовку проводит шахтер Ираклий Джикидзе.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив его тяжелым финансовым положением.

Один из пяти шахтеров, которые проводят сухую голодовку в Чиатуре, потерял сознание, его госпитализировали, пишет 28 апреля телеграм-канал Tbilisi life.

Шахтеры продолжают круглосуточное дежурство, препятствуя вывозу марганцевой руды из города. Они по-прежнему требуют вмешательства государства в ситуацию, но безрезультатно. "Уже 60 дней мы требуем только одного - чтобы правительство обратило внимание на Чиатуру. Мы официально неоднократно обращались к премьер-министру, президенту, народному защитнику, патриархии. Мы использовали все законные пути, чтобы добиться переговоров - чтобы правительство или пришло к нам, или приняло нас. Мы хотим решить проблему Чиатуры так, чтобы забастовки и протесты не происходили каждый год или через год", - заявил шахтер Гиорги Микацадзе.

Протестующие анонсировали крупную акцию протеста 1 мая. "На сегодняшний день на наш протест правительство не дало никакого ответа", - добавил Микацадзе.

24 апреля руководство Chiatura Management Company объявило о планах возобновить работу предприятий при условии прекращения забастовки, однако шахтеры призвали коллег не соглашаться на предложенные условия, так как, по их словам, они не учитывают потребности работников.

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