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04:08, 26 апреля 2025

Дошло до суда дело обвиняемого в убийстве двух предпринимателей на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело жителя Дагестана, который обвиняется в убийстве предпринимателей Гадильбека Шандиева и Султана Аджахметова в 2013 году в Нефтекумске, он 11 лет находился в розыске.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре прошлого года в Дагестане был задержан 58-летний мужчина, который подозревается в убийстве на Ставрополье предпринимателей Гадильбека Шандиева и Султана Аджахметова в 2013 году.

Передано в суд дело 58-летнего мужчины, который обвиняется в соучастии в убийстве двух руководителей аграрных фирм в Нефтекумске в 2013 году, пишет 25 апреля "Коммерсант".

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц общеопасным способом по найму, умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Он полностью признал вину.

Напомним, что в июне 2013 года в Нефтекумском районе Ставропольского края был взорван автомобиль 42-летнего руководителя СПК "Махмуд-Мектебское" Гадильбека Шандиева. Раненый скончался в больнице. 30 ноября 2013 года при взрыве своего автомобиля в районном центре лишился обеих ног предприниматель Султан Аджахметов. 2 декабря Аджахметов скончался в больнице. В октябре 2016 года Ставропольский краевой суд признал депутата Махмуд-Мектебского поселения Нефтекумского района Магомеда Сулейбанова и жителя Нефтекумска Запира Ибрагимова виновными в заказных убийствах двух руководителей агрофирм и приговорил их к 20 и 22 годам колонии строгого режима соответственно.

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Автор: "Кавказский узел"

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