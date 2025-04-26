Астраханец оштрафован за оправдание терроризма

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На 380 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Астрахани Сергея Латышева, признав виновным в призывах к экстремизму и оправдании терроризма.

Приговор Сергею Латышеву вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По данным следствия, Латышев, будучи сторонником праворадикальной идеологии, разместил в одной из соцсетей материалы с призывом к осуществлению экстремистской деятельности и публичным оправданием терроризма. Его публикации увидели сотрудники регионального УФСБ, пишет 25 апреля "Коммерсант".

Суд оштрафовал астраханца на 380 тысяч рублей и запретил ему заниматься администрированием сайтов три года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 апреля Южный окружной военный суд оштрафовал на 500 тысяч рублей астраханца за оправдание захвата школы в Беслане.

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