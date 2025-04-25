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03:52, 25 апреля 2025

Астраханский облсуд утвердил приговор Полумордвинову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция отказалась изменить приговор по делу о покушении на мошенничество бывшему главе Астрахани Олегу Полумордвинову. Второму осужденному суд сократил срок.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года силовики задержали бывшего главу Астрахани Олега Полумордвинова, его заместителя и еще нескольких чиновников мэрии, подозреваемых в хищениях при исполнении муниципальных контрактов. Среди задержанных оказался также директор коммерческой фирмы. 9 августа Полумордвинов был арестован, ему вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере. В феврале суд назначил ему 4,5 года колонии со штрафом в 1 млн рублей. 

Олег Полумордвинов, назначенный главой Астрахани в апреле 2022 года, ушел в отставку 14 июня 2024 года. 60-летний чиновник заявил об увольнении по собственному желанию.

Астраханский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Олегу Полумордвинову и осужденному вместе с ним руководителю строительной компании Виктору Федорову. Оснований изменить приговор Полумордвинову суд не нашел, сообщил 24 апреля “Интерфакс-Юг”. 

Федорову, который по итогам рассмотрения дела в первой инстанции получил три года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей, апелляционный суд уменьшил срок наказания на полгода, до двух лет и шести месяцев. Смягчающим обстоятельством суд счел его раскаяние.

Согласно приговору суда, администрация Астрахани в 2023 году заключила с коммерческой компанией контракт по ремонту автодорог на сумму свыше 100 млн рублей. За содействие в получении авансового платежа от подрядчика потребовали более 27 млн рублей.

Полумордвинов в суде не признал свою вину. Его защита настаивала, что свидетели обвинения дали ложные показания в пользу бывшего главы Астрахани из-за личной неприязни. 

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Автор: "Кавказский узел"

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