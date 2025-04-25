Двое военных из Дагестана убиты на Украине

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Магомед Абдулазизов и Магомедрасул Бисултанов из Сергокалинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там не менее 1352 комбатантов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля силовые структуры и органы власти назвали имена как минимум 1350 бойцов из Дагестана, убитых на Украине. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых.

Имена еще двух военных из Дагестана, убитых на Украине, назвала администрация Сергокалинского района, отчитавшись о траурных мероприятиях в селах Бурхимахи и Нижнее Мулебки. В школах обоих сел открыли мемориальные плиты, посвященные выпускникам, Магомеду Абдулазизову и Магомедрасулу Бисултанову.

Абдулазизов был награжден орденом Мужества посмертно, Бисултанов - “орденами и медалями за мужество и героизм”, говорится в публикации на официальной странице администрации района “ВКонтакте”.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 1352 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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