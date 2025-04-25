RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:53, 25 апреля 2025

Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Абдулазизов и Магомедрасул Бисултанов из Сергокалинского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти признали убитыми там не менее 1352 комбатантов из Дагестана.  

Как писал "Кавказский узел", к 24 апреля силовые структуры и органы власти назвали имена как минимум 1350 бойцов из Дагестана, убитых на Украине. Республика занимает первое место в СКФО по количеству убитых. 

Имена еще двух военных из Дагестана, убитых на Украине, назвала администрация Сергокалинского района, отчитавшись о траурных мероприятиях в селах Бурхимахи и Нижнее Мулебки. В школах обоих сел открыли мемориальные плиты, посвященные выпускникам, Магомеду Абдулазизову и Магомедрасулу Бисултанову. 

Абдулазизов был награжден орденом Мужества посмертно, Бисултанов - “орденами и медалями за мужество и героизм”, говорится в публикации на официальной странице администрации района “ВКонтакте”.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции по меньшей мере 1352 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:38, 24 апреля 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
03:40, 24 апреля 2025
Гражданин Азербайджана осужден за сотрудничество с армянской разведкой
02:40, 24 апреля 2025
Двое военных из Краснодара убиты на Украине
00:43, 24 апреля 2025
Армения обвинила Азербайджан в обстреле жилого дома
16:55, 23 апреля 2025
Два бойца из Калмыкии убиты на Украине
13:58, 23 апреля 2025
3
 Проезд к восьми селам Дагестана закрыт после разрушения переправы
Все события дня
Новости
Рамзан Кадыров и Татьяна Ким. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Tularegion.ru https://ru.wikipedia.org Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/145320/
15:59, 23 апреля 2025
Победа Ким в тяжбе о доле Wildberries очертила границы влияния Кадырова
Рука с пистолетом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:39, 23 апреля 2025
Один человек погиб в перестрелке с силовиками в Дербенте
Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: Report.azhttps://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/
03:10, 21 апреля 2025
Свидетели обвинения не опознали подсудимых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Разчистка дороги. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:12, 21 апреля 2025
Восстановлено транспортное сообщение с высокогорными селами в Дагестане
Трактор расчищает дорогу в Дагестане после снегопада. Скриншот из телеграм-канала ГКУ «Дагестанавтодор» https://t.me/dagavtodor/6635
00:46, 20 апреля 2025
Проезд к трем селам Дагестана закрыт из-за схода лавин
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
24 апреля 2025, 15:20
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
24 апреля 2025, 12:49
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300

Факельное шествие в Ереване. Фото: Нарек Алексанян https://hetq.am
23 апреля 2025, 18:52
Жители Еревана почтили память жертв геноцида факельным шествием

Уборка пляжей Анапы от мазута. Фото t.me/opershtab23
23 апреля 2025, 12:58
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах в Анапе

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше