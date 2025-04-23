Ростовчанка Елена Попова признана политзаключенной

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Правозащитники признали политзаключенной жительницу Ростовской области Елену Попову, которая была приговорена к 12 годам лишения свободы за перевод денег журналисту Аркадию Бабченко*.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2024 года Ростовский областной суд приговорил бывшую госслужащую к 12 годам лишения свободы, признав виновной в переводе денег вооруженным силам Украины. Речь идет о ростовчанке Елена Поповой, которая переводила деньги на счет, опубликованный в соцсетях Аркадия Бабченко*.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал Елену Попову политзаключенной. В сообщении, опубликованном 22 апреля в телеграм-канале проекта, отмечается: "Если ее перевод действительно пошел на поддержку ВСУ, мы не считаем, что это нанесло вред безопасности России".

Проект напоминает, что статья, по которой осуждена Попова, предполагает "непременное наличие прямого умысла на нанесение ущерба безопасности России", однако есть сомнения, что "следствие могло доказать подобный умысел Поповой". Правозащитники утверждают, что целью Поповой, учитывая ее "последовательную гражданскую позицию", была, "вероятнее всего, помощь Украине".

Также отмечается, что деньги Попова, по версии следствия, переводила гражданину России Аркадию Бабченко*, который не является "иностранным государством, иностранной или международной организацией или ее представителем", как того требует статья Уголовного кодекса. "Следствие должно было доказать, что деньги, которые Попова перечислила на личный счёт Бабченко, были действительно предназначены для украинской армии, но мы сомневаемся, что оно смогло это сделать", - говорится на канале правозащитной организации.

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