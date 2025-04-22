Аршба* сочла заявление СГБ Абхазии причиной объявления иноагентом

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Суд в Сухуме начал рассматривать иск журналистки Низфы Аршбы* о защите чести и достоинства к Службе госбезопасности Абхазии. Она полагает, что публикация ведомства стала причиной объявления ее иноагентом в России. При этом Аршба* заявляла, что никогда не имела гражданства РФ.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта главред "Нужной газеты" Изида Чаниа* и главред агентства "Аиашара" Низфа Аршба* внесены Минюстом России в реестр иноагентов. По версии ведомства, они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Сегодня в Сухумском городском суде началось разбирательство по иску журналистки Низфы Аршба* о защите чести, достоинства и деловой репутации к СГБ Абхазии. Аршба* на заседании попросила представителя СГБ не затягивать время и представить мотивированные ответы на запросы направленные в СГБ, сообщила сегодня "Нужная газета".

СГБ в преднамеренной публикации недостоверного информационного сообщения на сайте СГБ 16 августа 2024.

Журналист полагает, что именно обвинения СГБ Абхазии в ее адрес в публикации от 16 августа 2024 года послужили основой для решения Минюста России, объявившего ее иноагентом.

"Меня фактически обвинили в предательстве интересов Абхазии, в осуществлении деятельности в интересах Грузии, и я не могу игнорировать подобные заявления", – процитировало издание ее слова 11 апреля.

В своем сообщении СГБ указало, что публикация агентства "Аиашара" от 12 августа 2024 года не соответствует действительности. "Автором публикации является гражданка Аршба Низфа Дарисмановна*, которая некоторое время назад получила обоснованный отказ на право очередного выезда в Грузию. Обнародование дезинформации подобного рода, является не чем иным, как попыткой дискредитации государственной структуры, в которой добросовестно несут службу сотни абхазских офицеров. Необходимо отметить, что дискредитация Республики Абхазия и ее государственных институтов в первую очередь соответствует интересам Грузии", 0 заявило тогда ведомство.

В публикации агентства "Аиашара" от 12 августа 2024 года, говорится о гонения на сотрудников СГБ, ранее высказавшихся против проекта закона об апартаментах.

После заявления Минюста об объявлении абхазских журналисток иноагентами Аршба* заявила, что не может иметь этот статус. "Я не гражданка России и никогда ею не была. И Абхазия - не Россия", - заявила она 21 марта на видео, опубликованном в Telegram-канале "Аиашара".

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* внесены в реестр иноагентов.

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