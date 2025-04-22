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09:50, 22 апреля 2025

В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека пострадали при взрыве газа в десятиэтажном многоквартирном доме в дагестанской столице.

"В Махачкале, по адресу ул. Бейбулатова, 4, в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского", – сообщает сегодня МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, эвакуация жильцов не потребовалась, угрозы обрушений в доме нет.

Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с хлопком газа в многоквартирном доме. Инцидент, по данным ведомства, произошел около 2.00 мск в одной из квартир. Теперь прокуратура намерена оценить соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщает дагестанское надзорное ведомство в своем телеграм-канале.

О том, что причиной произошедшего могла стать утечка газа, пишет в частности телеграм-канал "Дагестан сейчас" (более 9,6 тысячи подписчиков).

"Таких утечек по республике не сосчитать. Газовики спустя рукава работают, деньги собирают за техобслуживание но не проверяют ни у кого ни конфорки как работают, ни саму магистраль газовую. Они даже не красят их годами", - комментирует пользователь с ником Sham.

"Надеюсь когда нибудь начнут строить дома без этих газовых баллонов дома. Сколько уже случаев ничему не учат", - комментирует новость о взрыве газа в телеграм-канале "Блог Дагестана / новости" (более 246 тысяч подписчиков) пользователь с ником Z

"Благо пошёл Тренд на отказ от газоснабжения в домах", - отвечает Рагим.

 "Повезло, что нет погибших и квартиру не всю разнесло...стены целы уже хорошо. Пострадавшим скорейшего выздоровления", - пишет пользователь без текстового ника.

 "Вот к чему приводит, когда часто отключают газ", - замечает Гамзатова.

Напомним, что в марте пять человек получили ранения при взрыве газа в многоэтажном доме в Белореченске, где в одном подъезде рухнули перекрытия между двумя этажами, эвакуированы 54 человека.

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Автор: "Кавказский узел"

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