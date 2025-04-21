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05:08, 21 апреля 2025

Борьба против платных парковок обнажила напряженные отношения властей Сочи с жителями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский район стал последним в Сочи, где власти пока не смогли ввести платные парковки, жители других районов жалуются на огромные траты за возможность парковать свои машины. Власти реагируют на жалобы отписками, а жители разных районов предлагают объединиться для борьбы.

Как писал "Кавказский узел", в марте жители Лазаревского пожаловались на появление платных поселок, которые, как они считают, при отсутствии бесплатных альтернатив создадут проблемы водителям и серьезно ударят по семейному бюджету. Прокуратура подтвердила нарушения в проекте властей Сочи.

Жалоба на инициативу ввести платные парковки в поселке Лазаревское поступила на смс-сервис "Кавказского узла" 19 февраля. "Из-за двухполосности дорог это приведёт к ещё большим пробкам и заторам, которые жители годами наблюдают на улице Победы при проезде крупногабаритных автобусов, мусоросборника, в тех местах, где на одной из полос стоят машины. Таким образом, вместо решения проблемы на ней просто кто-то будет зарабатывать деньги, а машины как стояли, так и будут стоять, только уже за плату!" – говорится в сообщении.

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По состоянию на 20 апреля Лазаревский район Сочи оказался единственным, где еще не внедрены платные парковки. Администрация города-курорта решила делегировать право определения локаций с платными парковками районным властям.

Юрист Инна Пагаева, которая возглавляет инициативную группу противников платных парковок, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что добиться запрета таких парковок можно только через прокуратуру, а не посредством референдумов или обращения в суд.

"Мы уже получили ответ прокуратуры Лазаревского района, где говорится, что постановления администрации нарушают федеральное законодательство. Они не учитывают уровень доходов населения и транспортную ситуацию", - утверждает Пагаева. Она подчёркивает, что Лазаревский район - не транзитный, а спальный, где проживает много пенсионеров, многодетных семей и работников социальной сферы. Для них плата даже в 170 рублей в день непосильна.

Пока мы единственный район, где этого не допустили. И мы держим оборону

Ответ прокуратуры от 5 марта 2025 года стал первым официальным документом, признающим, что местные власти при определении стоимости парковок не учли уровень доходов, транспортную доступность и другие социально-экономические факторы. Этот документ стал ключевым аргументом сторонников полной отмены платных парковок в Лазаревском районе. "Это наш шанс. Пока мы единственный район, где этого не допустили. И мы держим оборону", - отметила Пагаева.

Первым районом, в котором появились платные парковки, стал Хостинский. Группа активистов, среди которых Елена Светлова, пыталась бороться через коллективные письма, обращения в инстанции. Сейчас они хотят бороться через организацию референдумов и даже суд. Однако, по её словам, все попытки оборачиваются отписками и юридической риторикой без конкретных решений. А для референдума и суда им нужно большое количество людей и их подписей, поэтому возникла идея объединения.

Но, как выяснилось, в Хосте на фоне действий разных групп возникли внутренние разногласия: часть жителей поддержала идею объединения с Лазаревским районом, чтобы вместе добиваться снижения тарифов до 40 рублей, подавать суды и участвовать в референдумах. Но, как подчёркивает Инна Пагаева, такой путь обречён на провал: "Судиться - бесполезно, референдум - заранее проигран. Об этом можно судить по выборам во власть. Снижение цены - не решение. Мы выступаем за отмену платных прибордюрных парковок у социальных объектов в принципе, так как они не только не по карману местному населению, но и опасны, так как блокируют движение спецтранспорта и других автомобилистов".

Центральный и Адлерский районы уже год как охвачены платной парковочной системой. Горожане жалуются на неподъёмные расходы: многодетные родители, учителя и медработники вынуждены тратить до 30 тысяч рублей в месяц только на парковку.

"Как жить, если зарплата или пенсия 20 тысяч, а на парковку уходит больше?!" - задаётся вопросом один из активистов, пенсионер Евгений Волошин.

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не потратил еще ни копейки на парковки и не собирается, но это стоит ему большого нервного напряжения. «Оставляю машину за пять километров от поликлиники и иду пешком», - рассказал пенсионер.

Чтобы купить пакет молока для ребенка, надо отдать больше денег за парковку

Мать-одиночка Вера ходит пешком с коляской в магазин, который от ее поселения находится в трех километрах. «Чтобы купить пакет молока для ребенка, надо отдать больше денег за парковку», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В числе активистов - жители, которые не состоят ни в каких группах, но выражают своё мнение напрямую. Один из них, Василий Игорев из Хосты, указал на абсурдность введения платных парковок в районе, где улицы узкие, а дворы не рассчитаны на современные транспортные потоки. "Это создает угрозу для движения экстренных служб и нарушает права жителей. Введение платных парковок здесь - просто антисоциальное решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Игорев признался, что не получил ни одного вразумительного ответа от властей на свои вопросы, только шаблонные отписки со ссылками на законы, не относящиеся к сути проблемы.

По словам Инны Пагаевой, "протест против платных парковок в Сочи становится маркером более глубокой социальной напряжённости". "Столкновение между экономическими интересами городской администрации и повседневными реалиями жителей может стать примером того, как инфраструктурные инициативы, игнорирующие мнение граждан, приводят к гражданскому противостоянию. Судьба платных парковок в Лазаревском районе - это не просто вопрос тарифа. Это вопрос права на город и права быть услышанным", - считает она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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