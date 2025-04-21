Краснодарцы сообщили о двух случаях массовой гибели бездомных собак

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Жители Краснодара сообщили в полицию о массовом отравлении бездомных собак в Юбилейном микрорайоне и на улице Ставропольской, проводятся проверки.

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара сообщили о найденных 20 апреля трупах нескольких собак и кошек. По их словам, тела лежали недалеко от Школьного бульвара.

По словам местных жителей, найдены были тела как минимум четырех собак. Их, предположительно, отравили, так как неподалеку лежали куски мяса. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, мясо отправлено на экспертизу, пишет 93.ru.

В полиции журналистам подтвердили, что проводят проверку, однако уточнили, что речь идет лишь об одном трупе собаки. "Иных сообщений об аналогичных инцидентах не поступало", - сообщили изданию "Живая Кубань" в полиции.

Буквально накануне, 19 апреля три собаки погибли от отправления на улице Ставропольской, в районе дома 135. Еще одну собаку смогли спасти волонтеры. По словам местной жительницы Натальи, собаки жили в этом районе давно, были стерилизованы. По данному факту полиция также проводит доследственную проверку, сообщает "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году жительница Сочи обратилась в полицию с заявлением об убийстве собаки на глазах у людей, однако силовики не отреагировали на заявление. При этом местные власти признали, что убили собаку сотрудники приюта, которые привлечены к дисциплинарной ответственности.

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