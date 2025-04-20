Жители юга России отмечают Пасху

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В этом году дата Пасхи совпала у православных и католиков, праздничные богослужения прошли в православных и католических храмах юга России.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году в городах юга России празднование Пасхи прошло при повышенных мерах безопасности. В частности, в Волгограде в храмах досматривали прихожан, и было увеличено число силовиков в общественных местах.

Пасха, праздник Воскресения Христова, в 2025 году выпадала на 20 апреля. Главная подготовка к Пасхе для христианина заключается в соблюдении Великого поста. Самое главное во время поста – не только воздерживаться от определенного типа пищи, но примириться с обидчиками, молиться. Однако если человек не постился, это не значит, что ему запрещено войти в храм. Символы Пасхи – кулич и крашеные яйца, говорится на сайте "Правмир".

Католики, протестанты, православные и представители некоторых других ветвей христианства отмечают Пасху. В этом году католическая Пасха совпала не только с православной, что бывает лишь в 30% случаев, но и с периодом иудейского Песаха, сообщил сегодня "Интерфакс".

В Волгоградской области пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах, сообщила сегодня администрация Волгоградской области.

Прихожане храма Александра Невского рассказали о важности Пасхи.

"Каждый год на Пасху я прихожу в храм, чтобы почувствовать связь с теми, кого нет. Для меня это не просто праздник — живая нить поколений, - рассказала изданию "Блокнот Волгоград" 72-летняя Валентина Семеновна.

Многодетный отец Алексей рассказал, что ег дети любят этот праздник. "Дети ждут этого дня больше Нового года. Вместе мы красим яйца, печём куличи. Но главное — объясняю им: Пасха учит, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. Это важно в наше непростое время. Главное — верить и любить", - приводятся его слова в публикации.

Богослужения прошли и в католических храмах, в частности в католическом приходе Святого Николая в Волгограде, сообщается в Telegram-канале прихода.

По данным Ростовской и Новочеркасской епархии, праздничные богослужения состоялись более чем в 300 церквях и храмах Ростовской области. В Ростове-на-Дону такие службы прошли в 55 храмах.

В этом году православные и католики встретили Пасху в один день. Так, литургия прошла в церкви Тайной Вечери Римско-католической церкви в Ростове-на-Дону. Литургия началась вне стен храма. Католики зажгли новый свежий огонь на улице, а от него – главную свечу храма Пасхал. Она горит во время всего пасхального времени. После этого католики хранят свечи дома для молитв, сообщил "Дон 24".

Одной из особенностей пасхального богослужения у католиков является большое количество чтений. В отличие от рядового времени или времени, связанного с церковными торжествами, в вечер Пасхи читается много отрывков из Ветхого Завета, которые символизируют историю пришествия Христа. Всего за литургию проходит девять чтений. Они увенчиваются чтением Евангелия, которое священнослужитель читает в алтарной части, говорится в публикации.

«Особенностью именно этого богослужения является древняя традиция провозглашения Пасхи, сложившаяся именно в латинском обряде Римской церкви, когда священник или другой человек по его поручению особым образом, провозглашая текст древнего гимна, излагает новое восприятие христианами-католиками сегодняшнего торжества», – приводятся в публикации слова прихожанина церкви Тайной Вечери Андрей Бедрик.

На Дону проживают не менее 1500 католиков. Общины есть в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, Волгодонске, Азове. Основной частью ростовского прихода, постоянно практикующими все обряды католиками являются не менее 300 человек. Эти люди вовлечены в повседневную жизнь общины и регулярно принимают участие в воскресных и других обязательных службах, говорится в публикации.

В одном из храмов Краснодара, Воскресения Христова, большинство верующих во время пасхальной службы остались на улице, так как храм может вместить не более 50 прихожан, сообщил сайт "Блокнот Краснодар". В крестном ходе вокруг храма и по близлежащим улицам приняли участие около 500 человек.

В ночь с 19 на 20 апреля в 70 астраханских церквях и храмах прошли богослужения. В обеспечении безопасности пасхальных богослужений были задействованы 400 полицейских, сотрудников Росгвардии, а также представителей казачества и добровольных народных дружин. За порядком следили и почти 100 сотрудников астраханского МЧС, сообщило сегодня издание "Белуга".

В целях обеспечения безопасности 98 сотрудников областного МЧС находились на службах в храмах Астраханской области, службы прошли без происшествий, отчиталось сегодня ведомство.

Святая Месса состоялась в Приходе Успения Пресвятой Богородицы Римско-католической церкви г. Астрахани, говорится на сайте прихода в соцсети "ВКонтакте".

Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Дагестана Пасхальные богослужения, сообщает сайт Махачкалинской епархии.

В Ногайском районе Дагестана в храме Александра Невского, расположенном на территории русского кладбища села Терекли-Мектеб, священник Дионисий из Тарумовского района совершил обряд освящения пасхальных куличей, крашеных яиц и других праздничных угощений. Он традиционно приезжает в Ногайский район на Крещение и Пасху для проведения богослужений и освящения воды, сообщило издание "Голос степи".

В ночь с 19 на 20 апреля, архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон совершил Пасхальные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе города Майкопа, говорится на сайте епархии.

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