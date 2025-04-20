RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:25, 20 апреля 2025

Жители юга России отмечают Пасху

Пасхальное богослужение в соборе Александра Невского в Волгограде. Скриншот фото администрации Волгоградской области от 20.04.25, https://t.me/rgn_34/8775.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В этом году дата Пасхи совпала у православных и католиков, праздничные богослужения прошли в православных и католических храмах юга России.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году в городах юга России празднование Пасхи прошло при повышенных мерах безопасности. В частности, в Волгограде в храмах досматривали прихожан, и было увеличено число силовиков в общественных местах.

Пасха, праздник Воскресения Христова, в 2025 году выпадала на 20 апреля. Главная подготовка к Пасхе для христианина заключается в соблюдении Великого поста. Самое главное во время поста – не только воздерживаться от определенного типа пищи, но примириться с обидчиками, молиться. Однако если человек не постился, это не значит, что ему запрещено войти в храм. Символы Пасхи – кулич и крашеные яйца, говорится на сайте "Правмир".

 Католики, протестанты, православные и представители некоторых других ветвей христианства отмечают Пасху. В этом году католическая Пасха совпала не только с православной, что бывает лишь в 30% случаев, но и с периодом иудейского Песаха, сообщил сегодня "Интерфакс".

В Волгоградской области пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах, сообщила сегодня администрация Волгоградской области.

Прихожане храма Александра Невского рассказали о важности Пасхи.

Крестный ход в Волгограде. Фото Волгоградской епархии."Каждый год на Пасху я прихожу в храм, чтобы почувствовать связь с теми, кого нет. Для меня это не просто праздник — живая нить поколений,  - рассказала изданию "Блокнот Волгоград" 72-летняя Валентина Семеновна. 

Многодетный отец Алексей рассказал, что ег дети любят этот праздник. "Дети ждут этого дня больше Нового года. Вместе мы красим яйца, печём куличи. Но главное — объясняю им: Пасха учит, что даже после самой тёмной ночи наступает рассвет. Это важно в наше непростое время. Главное — верить и любить", - приводятся его слова в публикации.

Богослужения прошли и в католических храмах, в частности в католическом приходе Святого Николая в Волгограде, сообщается в Telegram-канале прихода.

По данным Ростовской и Новочеркасской епархии, праздничные богослужения состоялись более чем в 300 церквях и храмах Ростовской области. В Ростове-на-Дону такие службы прошли в 55 храмах. 

Пасхальная служба в церкви Тайной вечери в Ростове-на-Дону. Скриншот фото "Дон24" от 20.04.25, https://don24.ru/rubric/obschestvo/svetloe-hristovo-voskresene-v-rostovskom-kafedralnom-sobore-sostoyalos-bogosluzhenie.html.В этом году православные и католики встретили Пасху в один день. Так, литургия прошла в церкви Тайной Вечери Римско-католической церкви в Ростове-на-Дону. Литургия началась вне стен храма. Католики зажгли новый свежий огонь на улице, а от него – главную свечу храма Пасхал. Она горит во время всего пасхального времени. После этого католики хранят свечи дома для молитв, сообщил "Дон 24".

Одной из особенностей пасхального богослужения у католиков является большое количество чтений. В отличие от рядового времени или времени, связанного с церковными торжествами, в вечер Пасхи читается много отрывков из Ветхого Завета, которые символизируют историю пришествия Христа. Всего за литургию проходит девять чтений. Они увенчиваются чтением Евангелия, которое священнослужитель читает в алтарной части, говорится в публикации.

«Особенностью именно этого богослужения является древняя традиция провозглашения Пасхи, сложившаяся именно в латинском обряде Римской церкви, когда священник или другой человек по его поручению особым образом, провозглашая текст древнего гимна, излагает новое восприятие христианами-католиками сегодняшнего торжества», – приводятся в публикации слова прихожанина церкви Тайной Вечери Андрей Бедрик.

На Дону проживают не менее 1500 католиков. Общины есть в Таганроге, Новочеркасске, Батайске, Волгодонске, Азове. Основной частью ростовского прихода, постоянно практикующими все обряды католиками являются не менее 300 человек. Эти люди вовлечены в повседневную жизнь общины и регулярно принимают участие в воскресных и других обязательных службах, говорится в публикации.

В одном из храмов Краснодара,  Воскресения Христова, большинство верующих во время пасхальной службы остались на улице, так как храм может вместить не более 50 прихожан, сообщил сайт "Блокнот Краснодар". В крестном ходе вокруг храма и по близлежащим улицам приняли участие около 500 человек. 

В ночь с 19 на 20 апреля в 70 астраханских церквях и храмах прошли богослужения. В обеспечении безопасности пасхальных богослужений были задействованы 400 полицейских, сотрудников Росгвардии, а также представителей казачества и добровольных народных дружин. За порядком следили и почти 100 сотрудников астраханского МЧС, сообщило сегодня издание "Белуга".

В целях обеспечения безопасности 98 сотрудников областного МЧС находились на службах в храмах Астраханской области, службы прошли без происшествий, отчиталось сегодня ведомство.

Святая Месса состоялась в Приходе Успения Пресвятой Богородицы Римско-католической церкви г. Астрахани, говорится на сайте прихода в соцсети "ВКонтакте".

Архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершил в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы Дагестана Пасхальные богослужения, сообщает сайт Махачкалинской епархии.

Освящение яиц и кличей в Ногайском районе Дагестана. Скриншот фото "Голос степи" от 20.04.25, https://golosstepi.ru/lenta-novostej/129479/.В Ногайском районе Дагестана в храме Александра Невского, расположенном на территории русского кладбища села Терекли-Мектеб, священник Дионисий из Тарумовского района совершил обряд освящения пасхальных куличей, крашеных яиц и других праздничных угощений. Он  традиционно приезжает в Ногайский район на Крещение и Пасху для проведения богослужений и освящения воды, сообщило издание "Голос степи".

В ночь с 19 на 20 апреля, архиепископ Майкопский и Адыгейский  Тихон совершил Пасхальные богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе города Майкопа, говорится на сайте епархии.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Военная операция на Украине. Фото Минобороны России https://function.mil.ru
18:36, 23 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6150 бойцов с юга России
Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
09:05, 14 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине 6100 бойцов с юга России
Военная операция на Украине. Фото: https://mil.ru
13:57, 6 марта 2025
Власти признали убитыми на Украине более 6050 бойцов с юга России
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
43
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
43
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Граница Армении и Азербайджана. Фото: epress.a https://epress.am/ru/2022/09/13/ситуация-на-границе-крайне-напряженн.html
19 апреля 2025, 10:05
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Надежда Кеворкова. Фото: https://memopzk.org/figurant/kevorkova-nadezhda-vitalevna/
18 апреля 2025, 17:55
Кеворкова оплатила штраф на фоне приостановки запрета "Талибана"*

Беженцы из Нагорного Карабаха. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zvlJSzl11cQ
18 апреля 2025, 16:50
Беженцы из Карабаха потребовали ответов от президента

Верующие во время намаза. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=r8JEEzleb0A
18 апреля 2025, 12:20
Чиновники на Ставрополье объяснились за запрет на публичные намазы

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше