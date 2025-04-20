Двое бывших заключенных задержаны в Калмыкии по делу о "тюремном джамаате"

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В Калмыкии двое мужчин обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе, по данным следствия, отбывая наказание в ИК-2 они были активными членами "тюремного джамаата".

Как писал "Кавказский узел", в марте прошлого года были осуждены пятеро уроженцев Дагестана, которые признаны виновными в создании "тюремного джамаата" в калмыцкой колонии.

В Калмыкии задержаны два человека, которые, по данным следствия, являются активными членами "тюремного джамаата", ранее они отбывали наказание в колонии ИК-2, пишут 19 апреля "Вести Калмыкия".

Задержанные обвиняются по делу о создании и участии в террористическом сообществе, в колонии они склоняли других осужденных к участию в террористической деятельности.

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