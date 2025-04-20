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03:43, 20 апреля 2025

Вардан Гукасян заявил о готовящемся покушении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мэр Гюмри Вардан Гукасян заявил, что на него готовится покушение, и пообещал в случае, если произойдет нападение, обнародовать данные тех, кто за этим стоит.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри прошли 30 марта. Правящая партия "Гражданский договор" победила на выборах, но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля.

В октябре 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 года Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Наблюдатели отметили аномальную явку на выборах, связав ее с направленным голосованием.

Вардан Гукасян заявил 19 апреля журналистам, что на него готовится покушение, пишет News.am.

По словам Гукасяна, имеется информация, что против него готовится "что-то плохое". Он отметил, что в случае, если на него будет совершено нападение, по всему миру будет распространена информация, кто может за этим стоять. Мэр Гюмри также рассказал, что в 2007 году на него было совершено нападение, которое так и не было расследовано.

Также Гукасян заявил, что не боится ареста в случае, если премьер-министр Армении Никол Пашинян решит избавиться от него, как от политического оппонента. Мэр заявил, что не совершил никаких преступлений, за которые его можно было бы арестовать, а значит речь может идти только о политическом преследовании.

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Автор: "Кавказский узел"

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