Уроженец Ростовской области осужден за поджог вертолета

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Суд в Москве вынес приговори пятерым фигурантам дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево. Один из осужденных - уроженец Ростовской области Роман Яковец. Он приговорен к 17 годам и семи месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", пять человек были задержаны в Москве в апреле прошлого года по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево. Среди задержанных - 22-летний житель Ростовской области Роман Яковец. В начале мая они были арестованы.

2-й Западный окружной военный суд 15 апреля вынес приговор пятерым фигурантам дела о поджоге вертолета в аэропорту "Остафьево", пишет ТАСС.

Роман Яковец, который является жителем Ростовской области, а также Станислав Хамидулин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Даниил Ямсков, Никита Булгаков и Анастасия Мочалина признаны виновными в совершении преступления по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ 1 . Кроме того, все, за исключением Мочалиной, признаны виновными по пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ 2 . По данным следствия, они еще подожгли релейный шкаф на железной дороге, информирует "Российская газета".

К самому большому сроку - 18 годам лишения свободы - приговорен Булгаков. Ямскова суд приговорил к 17 годам и семи месяцам лишения свободы, Хамидулина - к 17,5 года, Яковца - к 17 годам и семи месяцам. Мочалина осуждена на 12,5 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, остальные - в колонии строгого режима, а первые три года - в тюрьме.

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