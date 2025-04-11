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10:01, 11 апреля 2025

Движение через "Верхний Ларс" частично открыто

Пункт пропуска "Верхний Ларс". Фото: ФТС России ProТаможню/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии для легкового транспорта и автобусов разрешено движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе в Грузией. Там скопилась очередь почти из трех тысяч транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 апреля из-за ухудшения погодных условий движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Сегодня утром "Верхний Ларс" был открыт для легкового транспорта и автобусов.

"Разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях", - сообщила в 8.09 мск Федеральная таможенная служба в своем официально телеграм-канале.

По данным Центра организации движения Северной Осетии, в очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" на 9.50 мск ожидают 2921 грузовой автомобиль. Легковые машины в этой очереди не учитываются. "В связи с погодными условиями проезд закрыт!" - говорится на сайте центра.

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Автор: "Кавказский узел"

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