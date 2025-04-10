Житель Нальчика Шахин Шихмурадов оштрафован за дискредитацию армии

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Городской суд Нальчика назначил местному жителю Шахину Шихмурадову 30 000 рублей штрафа за публичную дискредитацию армии. Признание Шихмурадовым вины учтено в качестве смягчающего обстоятельства.

Как писал "Кавказский узел", административный протокол по статье о дискредитации армии был составлен на Шахина Шихмурадова и передан на рассмотрение в Нальчикский городской суд.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена в России 4 марта 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали массово подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП России, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уже уголовным преследованием.

Заявление на Шахина Шихмурадова о дискредитации армии написал участковый полиции. Информацию о вынесенном по его делу решении суда опубликовал сегодня телеграм-канал "Дош Кавказа". Суд счел доказанным, что Шихмурадов выслал в группу в WhatsApp* видеоролик со своим участием, в котором публично дискредитировал Вооруженные силы России, и оштрафовал его на 30 000 рублей, следует из публикации.

Шахин Шихмурадов в суде признал вину и заявил, что больше такого допускать не будет. Это было учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства.

Дело поступило в суд 5 февраля 2025 года, по нему состоялось два заседания, одно подготовительное и одно - по существу, следует из карточки дела на сайте городского суда Нальчика.

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