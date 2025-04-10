RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:49, 10 апреля 2025

Житель Нальчика Шахин Шихмурадов оштрафован за дискредитацию армии

Городской суд Нальчика. Фото с официального сайта суда.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городской суд Нальчика назначил местному жителю Шахину Шихмурадову 30 000 рублей штрафа за публичную дискредитацию армии. Признание Шихмурадовым вины учтено в качестве смягчающего обстоятельства.

Как писал "Кавказский узел", административный протокол по статье о дискредитации армии был составлен на Шахина Шихмурадова и передан на рассмотрение в Нальчикский городской суд.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена в России 4 марта 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали массово подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП России, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уже уголовным преследованием.

Заявление на Шахина Шихмурадова о дискредитации армии написал участковый полиции. Информацию о вынесенном по его делу решении суда опубликовал сегодня телеграм-канал "Дош Кавказа". Суд счел доказанным, что Шихмурадов выслал в группу в WhatsApp* видеоролик со своим участием, в котором публично дискредитировал Вооруженные силы России, и оштрафовал его на 30 000 рублей, следует из публикации.

Шахин Шихмурадов в суде признал вину и заявил, что больше такого допускать не будет. Это было учтено судом в качестве смягчающего обстоятельства. 

Дело поступило в суд 5 февраля 2025 года, по нему состоялось два заседания, одно подготовительное и одно - по существу, следует из карточки дела на сайте городского суда Нальчика.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:22, 10 апреля 2025
Боец из селения Куба убит в военной операции
07:48, 10 апреля 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции
00:55, 10 апреля 2025
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций
00:07, 10 апреля 2025
Три человека арестованы по делу о самоубийстве подростка в Калмыкии
18:40, 9 апреля 2025
Введен запрет на проезд по Транскаму
16:55, 9 апреля 2025
Владелец торгового центра в Махачкале арестован по делу о перестрелке
Все события дня
Новости
Юлия К. Кадр видео "Монитор пациента и ЖКХ" https://t.me/monitor_pacienta_i_zkh/3126
23:46, 9 апреля 2025
Врачи в Нальчике вынудили пациентку с эпилепсией сменить лекарство
Патроны на земле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
13:40, 9 апреля 2025
Офицер из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Беспилотник, застрявший в бельевых веревках одного из домов в Аксае Ростовской области. Скриншот из поста телеграм-канала "Краснодар ЧП Краснодар Кубань и юг России" https://t.me/chpyug/4693
09:47, 9 апреля 2025
Более сотни беспилотников перехвачено над южными регионами
Мужчина портит постер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:55, 8 апреля 2025
Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
16:51, 15 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Вкладчики бывшего МИнбанка продолжают судиться за возврат своих денег
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html Как проходила спецоперация в Карабулаке

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Блогеры
Фото
11:50, 9 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
19
Детей будут возвращать в школы методом убеждения
Фото
10:52, 7 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Где ты, Юрам? В Нальчике ищут бездомного
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
13:07, 4 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело блогера. Чтобы другим неповадно было
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Уголовное дело. Фото: rostov.sledcom.ru
10 апреля 2025, 13:39
Защита сообщила о новых делах после смерти подростка из Калмыкии из-за буллинга

Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией. Стоп-кадр видео, опубликованного в телеграм-канале "ЧП Кавказ"
09 апреля 2025, 21:34
Труп убитого в Ачхой-Мартане выставлен на площади перед администрацией

Очистка пляжей Анапы. Фото: https://t.me/opershtab23/13178
09 апреля 2025, 16:16
Выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей Анапы

Акция протеста в Зугдиди. 9 апреля 2025 г. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4164374507126137&rdid=EPhGeGhgMVBuZjYl принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 апреля 2025, 13:58
Активист пострадал в ходе акции протеста в Зугдиди

Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Показать больше