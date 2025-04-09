Очевидцы сообщили подробности атаки дронов на Зерноград

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Серия взрывов во время ночной атаки беспилотников встревожила жителей Зернограда, но эвакуация людей не потребовалась. Эвакуированные во время налета дронов жители Аксая еще не вернулись в свои квартиры.

Как писал "Кавказский узел", ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде (на улице Лазо) и Донецке (на улице Яблоневой). В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках на многоквартирном доме по улице Платова. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали, после чего саперы обезвредили дрон.

После атаки БПЛА в Зернограде не было необходимости в эвакуации жильцов дома на улице Лазо, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Зерноградского района. "Эвакуация не проводилась. По той причине, что не было опасности для жильцов дома. Никто не пострадал, серьезного ущерба несущей конструкции дома тоже нет", - сказал он.

Через секунд 40 услышали взрыв, и следом еще один

Жители домов на улице Лазо рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что слышали три взрыва. «Проснулись от сильного грохота и сигнализации машин. Потом через секунд 40 услышали взрыв, и следом еще один. Потом только поняли, что первый грохот тоже был взрывом беспилотника. Когда взяли в руки телефоны, увидели, что было смс-оповещание о воздушной опасности, но сирены не было», - рассказал местный житель Александр Карнаух.

Другой местный житель Сергей заметил,что беспилотники летали "очень близко", поскольку было слышно громкое жужжание. «Когда проснулись, услышали, как что-то жужжит, и потом раздается взрыв. Потом снова было жужжание секунд на 10-15, и потом снова взрыв. Тогда поняли, что наши системы ПВО сбивают... Если бы их не сбили, то страшно представить, какие были бы последствия», - сказал он.

Скорая просто стояла, никто за помощью не обратился

По его оценке, МЧС и скорая помощь очень быстро оказались во дворе дома. «Они приехали очень быстро, стали искать обломки, попросили ничего не трогать, если вдруг что-то увидим. Скорая просто стояла, никто за помощью не обратился к ним. А утром отправили смс про то, что уже нет воздушной опасности», - рассказал Сергей.

В Аксае дом, где упал БПЛА, и соседние здания были оцеплены, рассказал экс-сотрудник МЧС Роман Харов. "Жителей всех соседних домов предупредили держаться подальше от окон, не выходить на балконы, пока БПЛА не будет полностью обезврежен. В их эвакуации не было необходимости, возможная детонация не несла угрозы для этих домов. Там рядом была школа, ее временно закрыли», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что саперы уже обезвредили беспилотник. «Сначала они получили доступ к боевой части беспилотника, которая оказалась на бельевых веревках. Ее увезли за территорию города, чтобы обезвредить путем детонации. Сейчас на месте работают представители органов», - сказал он.

После завершения работы следственных органов жильцы дома смогут вернуться в свои квартиры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Аксая.

Отсутствие официально введенного режима чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА не означает, что пострадавшие останутся без помощи, указал юрист «Единого центра правовой защиты» Константин Лапин.

Не было большого ущерба, поэтому власти не объявили режим ЧС

«Российское законодательство предусматривает оказание помощи пострадавшим независимо от формального объявления режима ЧС. Насколько я понимаю, в данной ситуации не было большого ущерба, поэтому власти не объявили режим ЧС. Но Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" обязывает власти организовать восстановительные работы и ликвидацию последствий происшествия. Кроме этого, власти должны предоставить временное жилье, обеспечить питанием и теплыми вещами», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако получение компенсаций осложнено в случае, если режим ЧС не объявлялся, отметил юрист. «Когда объявляется режим ЧС, то компенсации выплачиваются из федерального бюджета, а это позволяет более оперативно и масштабно оказывать поддержку. В этом случае материальную помощь пострадавшим должны выплатить в рамках полномочий региональных и местных органов власти. Процедуры получения помощи могут быть более длительными и менее централизованными. Но тем не менее пострадавшие имеют право на обращение в органы местного самоуправления, социальной защиты и МЧС для получения необходимой помощи», - указал он.

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