Продлен арест замминистра образования Дагестана

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Суд в Махачкале продлил на два месяца срок ареста бывшего замминистра образования Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении многомиллионной взятки.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2024 года следователи сообщили о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он был арестован.

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получил 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой компании, а взамен помог с заключением госконтрактов на ремонтно-строительные работы на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.

Арест Халида Нурмагомедова продлен на два месяца, сообщила агентству РИА "Новости" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Халида Нурмагомедова до 6 июня включительно", – приводит сегодня ее слова агентство.

Часть 6 статьи 290 УК РФ, по которой задержан экс-чиновник, предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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