Украинский военный осужден в Ростове-на-Дону

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Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима участника украинского батальона Артура Ткаченко.

Суд установил, что Ткаченко в 2019 году добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в батальоне "Азов" (признан террористической организацией, деятельность запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

До мая 2022 года он нес боевое дежурство на постах, охранял различные объекты, обслуживал вооружение и военную технику, выполнял другие задачи. Его задержали на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, пишет 8 апреля "Интерфакс".

Ткаченко признан виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале февраля в Ростове-на-Дону были приговорены к различным срокам пятеро украинских военных Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Глеб Петрук и Владимир Пузанов.

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