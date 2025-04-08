Массовое убийство жителей села Самашки

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30 лет назад, 7-8 апреля 1995 года, силами МВД России была проведена спецоперация в селе Самашки Ачхой-Мартановского района Чечни. Во время так называемой "зачистки", помимо потерь со стороны силовиков и боевиков, было убито более 100 местных жителей.

Это событие стало самым известным случаем массового убийства мирных граждан в ходе чеченских военных кампаний, говорится в справке "Кавказского узла" "Как закончилась Первая чеченская: память и хроника".

Ультиматум и начало боевых действий

В конце марта 1995 года в российском командовании было принято решение о проведении операции по ликвидации базы боевиков в селе Самашки, расположенном в Грозненском районе Чечни. Российские войска, участвующие в операции, исходили из того, что село могло служить укрытием для вооруженных формирований. Самашки расположено в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики и находилось в стратегически важной зоне – через него пролегали дороги, по которым могли перемещаться как мирные жители, так и отряды вооружённых чеченцев.

Перед началом операции российские военные якобы получили данные о возможном расположении вооруженных формирований в самом селе, а также в прилегающих к нему районах. План штурма предусматривал окружение села и активные действия по ликвидации любых групп сопротивления. При этом точных сведений о месте расположения боевиков у силовиков не было, что сделало операцию крайне жестокой в отношении мирных жителей .

Перед началом активных военных действий российские власти предъявили ультиматум жителям Самашек. Военные дали местным жителям 24 часа на эвакуацию, угрожая в случае отказа от покидания села полным уничтожением. “6 апреля на 13-й заставе, на встрече офицеров МВД РФ со старейшинами, имамом и главой администрации села заместитель командующего российской войсковой группировкой в Чечне генерал-лейтенант А.А. Антонов (настоящее имя – Анатолий Романов) предъявил ультиматум: до 7 часов утра 7 апреля сдать 264 автомата, 2 пулемета и одну БМП […] а также беспрепятственно пропустить части внутренних войск в село”, – сообщал ПЦ “Мемориал”* .

В ультиматуме также говорилось, что в случае невыполнения этих требований российские войска все равно войдут в село и осуществят полную проверку села. Ультиматум был обращен не к конкретным формированиям или вооруженным группам, а ко всему населению села — старикам, женщинам, детям. При этом понимание, кого именно российские силовики считали «боевиками», было крайне размытым и субъективным. Данные о том, что в Самашках имеется такое количество автоматов, предоставила, по словам Антонова, военная разведка. Членам чеченской делегации, возглавляемой главой администрации села, удалось убедить генерала отодвинуть сроки ультиматума на 2 часа.

Однако, по словам самих жителей и показаниям правозащитников, в момент проведения операции в селе не было боевиков. Старейшины и администрация села заявили, что они не отвечают за появление боевиков извне в районе села и за их действия, но за своих ополченцев отвечают — никто из села не будет стрелять, однако сдать такое количество оружия не могут — его нет в селе. Они заявили, что требование сдавать легкое стрелковое оружие противоречит достигнутой месяц назад договоренности. Тем не менее глава администрации попросил дать ему три дня срока с тем, чтобы он попытался собрать и сдать около пятидесяти, но не больше, автоматов. Генерал на это не согласился .

Этот ультиматум стал отправной точкой для начала насилия против мирных жителей, так как те, кто не успел покинуть село или не смог организовать эвакуацию, оказались в числе жертв операции.

Как позже было указано в докладе правозащитников, в селе действительно могли оставаться вооруженные люди, однако большая часть боевиков, по свидетельствам местных жителей и правозащитников, покинула Самашки ещё в марте. Оружие в мирное время в Чечне было распространено повсеместно, особенно в сёлах, прошедших через военные действия и бомбардировки. Кроме того, согласно свидетельствам, сдать оружие централизованно было технически невозможно: отсутствовала четкая процедура, куда, как и кому его передавать, при этом жители опасались репрессий, арестов и расстрелов при попытке передать вооружение в руки федеральных войск, – указал “Мемориал”* в своем докладе .

Более того, власти не предоставили никаких гарантий безопасности для тех, кто выполнит требования. Напротив, мирные жители,по воспоминаниям очевидцев, опасались, что зачистка начнётся независимо от реакции села. Это недоверие оказалось оправданным: несмотря на то, что, по словам жителей, часть оружия действительно была сдана, утром 7 апреля войска всё равно вошли в село.

Масштабный артиллерийский обстрел

С первых часов начала операции российские войска открыли массированные артиллерийские обстрелы село. Обстрелы продолжались около четырех часов. Местные жители свидетельствовали, что обстрелы велись по всему периметру села, что затрудняло точное различие между мирными жителями и боевиками. Вслед за артиллерийскими ударами начали поступать сообщения о применении авиации, которая наносила удары по предполагаемым точкам сопротивления. В ходе операции в Самашках активно использовалась тяжёлая военная техника — танки, бронетранспортёры и артиллерия, которые совершали продольные обстрелы села, разрушая как жилые дома, так и социальные объекты. Многие дома были уничтожены или сильно повреждены, а местная инфраструктура, включая больницы, школы и магазины, оказалась в руинах.

Разрушения и многочисленные пожары охватили село, и многие люди были вынуждены укрыться в подвалах и других защитных местах, которые не спасали от осколков и взрывов.

Из воспоминаний местных жителей: "Мы с детьми сидели в подвале. Сначала был грохот, потом огонь. Я слышала, как в соседнем доме кто-то кричал: 'Пощадите!' — но потом стало тихо", – рассказывает местная жительница в документальном фильме журналиста Константина Гольденцвайга говорит: “Они начали стрелять по домам, по всем. Мы не знали, что делать. Когда обстрелы начались, мы забежали в подвал, но всё равно слышали, как снаряды попадали в наш дом. Моя сестра погибла прямо в подвале”, – говорил житель Самашек, переживший обстрел.

“Когда начались авиаудары, земля тряслась. Мы думали, что земля развалится. Многие не успели даже выйти, а мы, кто был в подвале, чувствовали, как стены сотрясаются. Нас было много, мы молились, чтобы это закончится,” – вспоминал другой свидетель трагедии .

Штурм и расстрелы

После артиллерийских ударов российские войска приступили к непосредственному штурму села. Штурмовые подразделения начали продвигаться по улицам, часто обстреливая из автоматического оружия как жилые дома, так и любые объекты, которые могли служить укрытием для предполагаемых боевиков. ЦЗПЧ “Мемориал”* приводит слова жителя села, который вспоминает: "Они [военные] вошли, как будто на территорию врага. Никто не сопротивлялся, никто не стрелял. А они стреляли в нас" .

Жители, включая женщин и детей, не успели покинуть село, это привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. "Когда всё началось, мы с детьми спрятались в подвале. Они шли и стреляли. Кричали. Жгли дома. А потом мы услышали, как кто-то кричал из соседнего подвала, но голоса скоро стихли", - вспоминает жительница села вспоминает в фильме Константина Гольденцвайга 1 . Другой мужчина говорит: “Я пошел искать брата. Его нашли только через несколько дней. Обгоревшего. Мы узнали его по кольцу на пальце”.

Многие были арестованы и подвергнуты жестоким допросам, пыткам, избиениям и угрозам расправы. Местные жители утверждали, что многие из тех, кто не имел отношения к боевикам, были задержаны и удерживались в условиях, близких к пыткам. По свидетельствам очевидцев, бойцы Внутренних войск МВД России врывались в дома, стреляли по мужчинам, выволакивали их на улицу, избивали и расстреливали. В некоторых случаях тела сжигались вместе с домами. Женщины и дети прятались в подвалах.

“В ходе операции в Самашках многочисленные задержания мирных жителей сопровождались жестокими пытками. Силовики применяли физическое насилие, электрический ток и угрозы расправы. Фильтрационные пункты, на которых задержанных подвергали допросам, стали местом для массовых жестоких нарушений прав человека”, – из доклада «Мемориала*.

Фильтрационные пункты

Большая часть задержанных в Самашках мужчин, включая стариков и инвалидов, была отправлена в так называемые фильтрационные пункты – места, куда были отправлены люди для дальнейших допросов и «отсева» тех, кого можно было бы обвинить в поддержке боевиков. Один из таких пунктов был в Моздоке, где людей помещали в переполненные тюремные вагоны без элементарных условий для жизни. Задержанных подвергали пыткам, многие впоследствии рассказывали, что на них оказывалось давление, чтобы они подписывали ложные признания в сотрудничестве с боевиками.

“При проведении фильтрационных мероприятий в Самашках силовики применяли грубые методы насилия. Людей расстреливали прямо на месте, а тех, кто выживал, увозили в неизвестном направлении. Самые жестокие пытки, по свидетельствам выживших, применялись к мужчинам, которых обвиняли в поддержке чеченских боевиков”, – из доклада «Мемориала»*.

Известны случаи, когда мужчины, попавшие в фильтрацию, подвергались электрическим разрядами и угрозам убийства. Об этом рассказывают очевидцы в документальном фильме Константина Гольденцвайга 2 . Так, местный жителей, переживший "фильтрацию", рассказывал: «В лагере были как пожилые люди, так и молодые мужчины, которых привезли отовсюду. Мы все сидели в бараках, не могли нормально есть, спать, а самое ужасное — нас заставляли на коленях молить солдат, чтобы они не убивали нас. Это было страшное унижение».

Достоверность этих рассказов подтверждают правозащитники Александр Черкасов и Олег Орлов*, которые неоднократно поднимали вопрос о необходимости расследования “фильтрации”. Они отмечали, что создание подобных лагерей — это не просто нарушение прав человека, но и вопиющее проявление насилия и расправы над беззащитными людьми. “Жители Самашек, попавшие на фильтрационные пункты, сообщали о тяжёлых условиях содержания и пытках. В пунктах они подвергались жестоким допросам, некоторые люди признавались в преступлениях, которых не совершали, лишь бы прекратить пытки”, – говорится в докладе «Мемориала»*.

Жертвы “зачистки”

По данным "Мемориала"*, в результате операции в Самашках были убиты не менее 103 человек. в том числе 13 девушек и женщин и 20 мужчин старше 61 года. Самому младшему из погибших было 15 лет. Многие из них были сожжены, закопаны в братских могилах или так и не найдены.

«Мы, правозащитники, с ужасом узнали о численных жертвах среди мирных жителей, и число погибших и пострадавших, скорее всего, было намного больше официальных данных. На самом деле это была операция по массовому уничтожению, которая мало отличалась от карательной экспансии,” – говорилось в докладе "Мемориала"*.

Правозащитники перечисляют причины гибели мирных жителей: артиллерийский или минометный обстрел села; обстрел улиц из бронетранспортеров; обстрел снайперами улиц и дворов; расстрелы в домах и во дворах; взрывы гранат, брошенных в подвалы, дворы и помещения с людьми; поджоги домов; убийства в ходе конвоирования задержанных для "фильтрации".

27 апреля 1995 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о гибели мирных жителей, им занялась группа следователей военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа. следственная группа появилась в селе лишь один раз. Следователи осмотрели места преступлений, взяли показания у некоторых пострадавших и свидетелей. 14 января 1997 года дело прекратили "за отсутствием состава преступления", поскольку "военнослужащие действовали в состоянии крайней необходимости и необходимой обороны".

Генерал Романов (Антонов) Командовал операцией в Самашках генерал Анатолий Романов, действовавшего тогда под псевдонимом Антонов. Его настоящее имя было озвучено в 2008 году. 6 октября 1995 года в результате теракта в Грозном он был тяжело ранен и впал в кому. Анатолий Романов, в свою очередь, продолжал занимать высокие посты в российской армии, что вызывало критику со стороны чеченского общества и правозащитников. В 2018 году территориальное управление Росгвардии в Чечне анонсировало мероприятия по случаю 70-летия Романова, что вызвало общественное возмущение, учитывая его причастность к операциям, приведшим к гибели мирных жителей и празднование было отменено.

Оценки правозащитников

Сразу после завершения операции в село прибыли представители правозащитных организаций. Группа Сергея Ковалёва, а также правозащитный центр "Мемориал" зафиксировали многочисленные свидетельства массовых убийств, пыток и поджогов. Были найдены братские могилы. Международные организации, включая Human Rights Watch, выступили с резкими осуждениями действий силовиков.

Сергей Ковалев писал: "В Самашках не было ни одной причины, которая могла бы оправдать столь варварские действия. Это не была борьба с террористами — это была расправа над мирными людьми".

В 1995 году, сразу после событий, независимое расследование событий в Самашках, провела Наблюдательная миссия правозащитных организаций в зоне вооруженного конфликта в Чечне под руководством бывшего Уполномоченного по правам человека в России Сергея Ковалёва. Правозащитники собрали свидетельства местных жителей, подтверждающие массовые расстрелы и насилие со стороны российских солдат. Видео и фотографии, сделанные на месте, показывали разгромленные дома, тела мирных жителей, а также следы пыток. Итогом работы комиссии стал доклад "Всеми имеющимися средствами...".

По мнению одного из авторов доклада Андрея Блинушова, действия войск МВД РФ в Самашках носили показательно карательный характер с целью устрашения всего населения Чечни. Он вместе с правозащитниками вёл наблюдение за происходившей в Самашках трагедией из мест в непосредственной близости от села. “Вместе с тем, небольшая группа людей в Самашках действительно оказала вооруженное сопротивление федеральным силам, о чем мы сначала не знали, но выяснили в ходе своего расследования, нашли таких людей. Но если есть локальное вооруженное сопротивление, это не значит, что все жители села должны по принципу коллективной ответственности подвергаться насилию”, говорил “Кавказскому узлу” Блинушов в 2008 году.

Правозащитники отмечали, что массовые расстрелы в Самашках не были единичным инцидентом, а стали частью общей тактики российских сил в Чечне. Эта тактика заключалась в массовых убийствах мирных жителей с целью устрашения и подавления чеченского сопротивления.

Олег Орлов* рассказал в одном из интервью, что на месте происшествия не было ни организованных боевых действий, ни вооруженных формирований, которые могли бы угрожать российским войскам. «Местные жители стали мишенью для российских силовиков, которые воспринимали всех в селе как врагов», – отметил он.

По мнению Александра Черкасова, российские солдаты не проявляли различий между мирными жителями и боевиками, что стало основным фактором высокой смертности среди местных. «Операция в Самашках — это не была борьба с террористами. Это была массовая расправа над людьми, которые не имели возможности защититься», – считает Черкасов.

В апреле 2023 года, Центр защиты прав человека "Мемориал"*, в 28-ю годовщину этих событий, выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что за все эти годы массовое убийство жителей Самашек так и не было должным образом расследовано, а виновные не понесли наказания. Расстрелы в Самашках, как и другие массовые убийства в Чечне, остаются до сих пор не полностью расследованными, а многие из виновных не были привлечены к ответственности. Трагедия в Самашках стала символом жестокости и безнаказанности, с которыми сталкивались мирные жители Чечни в годы Второй чеченской войны .

В 2025 году историк и правозащитник Сергей Бондаренко выпустил книгу “Потерянные в памяти”, посвященную событиям в Самашках . Она основана на интервью с выжившими, архивных материалах, ранее не публиковавшихся донесениях силовых структур и дневниках правозащитников. В своей книге он подробно описывает хронологию событий, приводит свидетельства очевидцев, а также анализирует действия российских силовиков и правозащитников. Бондаренко особо акцентирует внимание на том, как в тот период была искажена информация, скрыта реальная ситуация в Самашках и дана ложная версия, соответствующая интересам властей. По словам автора, цель книги – "не только восстановить истину, но и напомнить, что безнаказанность подобного никогда не бывает вечной".

*внесен в реестр иностранных агентов. ПЦ “Мемориал”* был внесен в реестр иноагентов и ликвидирован судом

Примечания