Жертву насилия из Сочи возмутила отправка обвиняемого на СВО

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Ксения Душанова после избиения бывшим гражданским мужем потеряла глаз и пережила несколько операций. Мужчина был задержан по обвинению в покушении на убийство, но следствие разрешило ему заключить контракт с Минобороны и уехать в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники.

Ксения Душанова, потерявшая глаз после избиения ее бывшим сожителем, возмущена тем, что следствие позволило ему отправиться на военную операцию на Украине. "Суд остановили, и … если он получит ранение или госнаграду или закончится СВО - его освобождают от ответственности! И да! Потерпевшую в известность не ставят! Просто по факту! Вдруг сменился следователь и под предлогом "тайна следствия" тихонечко, никого не поставив в известность отправили на СВО", - написала она на своей странице в Instagram*.

Душанова уточнила, что информацию о том, что ее бывший гражданский муж подписал контракт, она получила от своего адвоката. Мужчина «уже находится на СВО», сообщило "Осторожно, новости".

В феврале 2024 года в Сочи Ксения познакомилась с начинающим блогером. Он дарил ей подарки, обещал обвенчаться. А потом мужчина стал ограничивать общение Ксении, проверять переписки и избивать. Девушка пыталась уйти от него, но мужчина угрожал, что обольет ее кислотой, переломает кости и сделает инвалидом. Когда она наконец смогла уйти и стала прятаться у друзей — мужчина нашел ее. Он забрался в дом и жестоко избил Ксению выколол ей глаз ключом от машины, ломал кости и проломил череп. В это время за стеной находился ее маленький сын.

Бывший сожитель Ксении был задержан, на суде он говорил, что не совершил ничего страшного, потому что не убил ее, он обвинялся в покушении на убийство, говорится в публикации

В интервью изданию "Холод"** Душанова рассказала, что прожила с мужчиной несколько месяцев, а после того как ушла от него, он стал преследовать. Тогда она обратилась в полицию.

Нет трупа, нет дела. Женщина, что вы от нас хотите? Разбирайтесь сами со своими любовниками!" — было сказано мне

"Я сказала, что меня преследует человек, угрожает меня убить, и я не знаю, что с этим делать. Следователи спросили, какие у меня есть доказательства. Я объяснила, что сообщения с угрозами он сразу удаляет, но у меня есть куча свидетелей: не только мои друзья — полгорода в курсе, что он ходит за мной, сотрудники заведений знают, что, если я у них пообедала, к ним вскоре наведается <он> и будет выяснять, с кем я обедала. Но следователи сказали, что это не доказательства. "Нет трупа, нет дела. Женщина, что вы от нас хотите? Разбирайтесь сами со своими любовниками!" — было сказано мне", - рассказывала Душанова.

Она рассказала о травмах полученных в результате избиения, которое произошло 20 декабря 20204 года

"Врачи прооперировали меня и удалили глаз: он вытек по дороге в больницу, и его не удалось спасти. Мало того, что ничего не осталось в глазнице, <он> так раздолбал ее кулаком со сжатым в нем ключом, что глазная орбита сместилась вниз, повредилась скуловая кость, был сломан нос и верхняя челюсть. Недавно челюстно-лицевой хирург в Москве провел мне еще одну операцию на лице. Взял кость из челюсти и вставил в глазную орбиту, чтобы выровнять лицо. Через два-три месяца будет понятно, прижилась ли кость, и, если все хорошо, можно будет делать имплантацию: ставить протез глаза, чтобы глазница не пустовала и лицо не съезжало вниз. Помимо этого у меня была сломана рука, были вырваны ногти. Врачи обнаружили и затылочное сотрясение мозга. Восемь швов на лице", - говорится в публикации от 14 марта.

От нас отмахиваются, как от назойливых мух, в больницах и в отделениях полиции, а потом те же следователи приезжают на место убийства и разводят руками

После нападения Ксения создала свой проект “Женский спецназ”, через который помогает жертвам домашнего насилия.

"Женщины не рассказывают о таком, потому что знают, что мужчинам ничего не будет. В случаях домашнего насилия вопиющее количество безнаказанности. От нас отмахиваются, как от назойливых мух, в больницах и в отделениях полиции, а потом те же следователи приезжают на место убийства и разводят руками", - рассказала она.

Закон слабо защищает женщин от домашнего насилия, реально помочь жертве и сохранить ее жизнь зачастую может лишь немедленный уход от агрессора, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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