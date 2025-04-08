RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:56, 8 апреля 2025

Шахтеры потребовали обеспечить жителей Чиатуры лекарствами

Участники акции протеста в Чиатуре. Кадр видео Mtisambebi youtu.be/mDoGlTITdPM?si=nIOwSwMgYmYe1CyC

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жизненно важные лекарства стали недоступными для жителей Чиатуры после остановки шахт, заявили уволенные горняки. Они попросили главу Минздрава обеспечить нуждающихся лекарствами бесплатно. 

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив это решение тяжелым финансовым положением.

Остановка работы шахт и увольнение более 3600 человек привело к гуманитарному кризису в Чиатуре, заявили шахтеры в обращении к главе Минздрава Грузии Михаилу Сарджвеладзе. 

Министерство здравоохранения должно обеспечить медикаментами жителей Чиатуры, для которых стали недоступными жизненно важные препараты, заявили авторы заявления. Они попросили направить в город бесплатные медикаменты или организовать их бесплатную выдачу из запасов аптек, сообщает Georgia 24. 

В обращении, к которому приложен список критически необходимых препаратов, шахтеры также заявляют о нехватке детского питания и базовых продуктов, таких как хлеб, крупы, сахар, масло и консервы. Они отмечают, что население моноиндустриального города полностью зависело от работы шахт и доходов горняков. 

Гуманитарную помощь жителям города 6 апреля передала Чиатурская епархия - она отправила шахтерам 200 пакетов с продуктами, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мзия Амаглобели в суде. Фото: https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/98274-mzia-amaglobelis-momdevno-protsesi-14-aprils-gaimarteba
21:27, 7 апреля 2025
Суд по делу Амаглобели допросил трех свидетелей обвинения
Ираклий Кобахидзе. Фото: https://www.newsgeorgia.ge
05:50, 7 апреля 2025
Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности Грузии
03:52, 7 апреля 2025
Оппозиционный журналист задержан в Грузии
На избирательном участке в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
20:39, 6 апреля 2025
Суд в Тбилиси счел законным ограничение прав наблюдателей на выборах
Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
14:35, 6 апреля 2025
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Уборка пляжей в Анапе. 7 апреля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13145
07 апреля 2025, 15:29
Выбросы мазута зафиксировали на пяти участках берега близ Анапы 

Пенитенциарный комплекс Умбакы. Фото: https://1news.az/news/20231118125943886-V-Azerbaidzhane-otkrylsya-novyi-penitentsiarnyi-kompleks-FOTO
07 апреля 2025, 13:40
Осужденный в Азербайджане активист объявил голодовку

Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Показать больше