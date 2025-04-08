Шахтеры потребовали обеспечить жителей Чиатуры лекарствами

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Жизненно важные лекарства стали недоступными для жителей Чиатуры после остановки шахт, заявили уволенные горняки. Они попросили главу Минздрава обеспечить нуждающихся лекарствами бесплатно.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта сотрудники грузинской компании Chiatura Management Company провели в Чиатуре акцию протеста против увольнения. Компания пытается начать процедуру банкротства, однако против выступают профсоюзы. Работники шахт в Чиатуре провели шествие в Тбилиси и потребовали от правительства Грузии не допустить нарушения их прав. 30 марта бастующие объявили, что прекращают проводить митинги и переходят к блокировке Чиатуры.

8 марта управляющая добычей марганца Chiatura Management Company уведомила своих работников об увольнении, объяснив это решение тяжелым финансовым положением.

Остановка работы шахт и увольнение более 3600 человек привело к гуманитарному кризису в Чиатуре, заявили шахтеры в обращении к главе Минздрава Грузии Михаилу Сарджвеладзе.

Министерство здравоохранения должно обеспечить медикаментами жителей Чиатуры, для которых стали недоступными жизненно важные препараты, заявили авторы заявления. Они попросили направить в город бесплатные медикаменты или организовать их бесплатную выдачу из запасов аптек, сообщает Georgia 24.

В обращении, к которому приложен список критически необходимых препаратов, шахтеры также заявляют о нехватке детского питания и базовых продуктов, таких как хлеб, крупы, сахар, масло и консервы. Они отмечают, что население моноиндустриального города полностью зависело от работы шахт и доходов горняков.

Гуманитарную помощь жителям города 6 апреля передала Чиатурская епархия - она отправила шахтерам 200 пакетов с продуктами, отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

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