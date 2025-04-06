Спасатели запросили авиацию для тушения лесного пожара в Дагестане

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Очаг лесного пожара в Левашинском районе локализован, остаются два очага возгорания в труднодоступной местности соседнего Акушинского района. 7 апреля к месту пожара прибудет аэрогруппа из Махачкалы. На борьбу с огнем вышли добровольцы из села Инкучимахи.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля МЧС заявило, что пожар у села Инкучимахи Левашинского района локализован на площади 200 квадратных метров. По данным властей, причиной возгорания стал поджог сухой травы животноводами. 4 апреля ведомство сообщило, что огонь потушен. 5 апреля огонь вспыхнул вновь. Местные жители объявили сбор добровольцев.

Пожар в лесу около села Инкучимахи начался в конце марта, местные жители пожаловались на бездействие властей. По их словам, пожар тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета.

Спасателям сегодня днем удалось ликвидировать четыре очага ландшафтного (природного) пожара, возникшего на сопредельной территории Акушинского и Левашинского районов, сообщило МЧС Дагестана.

"В тушении задействовано 123 человека. Сложность заключается в труднодоступности к возгоранию, что исключает использование специализированной техники", отчиталось ведомство сегодня днем.

К вечеру очаг ландшафтного (природного) пожара на территории Левашинского района был локализован.

"В Акушинском районе действуют два очага пожара в лесном массиве на землях муниципального образования, расположенных в труднодоступной местности. С наступлением темного времени суток работы по тушению пожара приостановлены. Тушение осложняется труднодоступной местностью и удаленностью очагов пожара. В 05.00 из г. Махачкала выезжает аэромобильная группировка МЧС в составе 30 человек и четырех единиц техники. Решение о применении авиации для тушения пожара будет приниматься завтра с учетом складывающейся обстановки по результатам разведки", - сообщило МЧС Дагестана сегодня вечером.

В борьбе с огнем принимали участие жители села Инкучимахи. "Потушить огонь мы не в силах, мы лишь можем попытаться создать препятствие", - говорится на видео в Instagram*-паблике села Inkuchimahi. На видео, опубликованном сегодня утром, добровольцы с лопатами перекапывают почву рядом с зоной задымления.

Около 18.00 мск там же опубликованы видео, на которых над лесом видны большие языки пламени.

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