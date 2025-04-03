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06:48, 3 апреля 2025

Пробка из 2,9 тысячи автомобилей сохраняется на выезде из Северной Осетии

Очередь из грузовиков на КПП "Верхний Ларс". Скриншот публикации в телеграм-канале "Новости Осетии" https://t.me/region15_info/35030

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ждут водители и пассажиры более 2,9 тысячи транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", к 09.30 мск 2 апреля на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидали 2829 машин.

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс", которое было закрыто с 20 марта, разрешено для всех машин в обоих направлениях с 11.20 мск 25 марта.

Согласно данным на 06.50 мск, на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают 2920 автомобилей. При этом 30 машин находятся в "зеленой зоне", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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