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05:46, 3 апреля 2025

Военный осужден в Нальчике за изнасилование несовершеннолетней

Военный в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

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Гарнизонный суд в Нальчике приговорил к 16 годам строгого режима военнослужащего, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней родственницы. 

Военнослужащий Минобороны России Бадзов, ранее осужденный районным судом за тяжкое преступление, был обвинен в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Потерпевшей была признана несовершеннолетняя племянница супруги Бадзова. 

Как установил суд, преступление "с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей" Бадзов совершил 16 декабря 2024 года в Нальчике, зная, что девушке еще не исполнилось 18 лет. Сам Бадзов не признал себя виновным, но суд его доводы в пользу своей невиновности счел недостоверными, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда. 

"В действиях Бадзова установлен опасный рецидив преступлений, поскольку подсудимый ранее уже был осужден за совершение умышленного тяжкого преступления к реальному лишению свободы, по которому судимость у него не погашена и не снята", - говорится в публикации от 2 апреля на странице суда "ВКонтакте". 

Бадзов приговорен к 16 годам строгого режима. В публикации не уточняется, по какой статье Бадзов был осужден ранее. Имя обвиняемого в картотеке дел на сайте военного суда скрыто.

"Кавказский узел" писал, что с начала 2024 года в России было зарегистрировано рекордное за 13 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений, причем рост их количества особенно заметен в южных и западных регионах страны. Аналитики связали эту статистику с массовой вербовкой осужденных на военную службу по контракту. 

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Автор: "Кавказский узел"

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