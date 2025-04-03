Военный осужден в Нальчике за изнасилование несовершеннолетней

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Гарнизонный суд в Нальчике приговорил к 16 годам строгого режима военнослужащего, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней родственницы.

Военнослужащий Минобороны России Бадзов, ранее осужденный районным судом за тяжкое преступление, был обвинен в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Потерпевшей была признана несовершеннолетняя племянница супруги Бадзова.

Как установил суд, преступление "с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей" Бадзов совершил 16 декабря 2024 года в Нальчике, зная, что девушке еще не исполнилось 18 лет. Сам Бадзов не признал себя виновным, но суд его доводы в пользу своей невиновности счел недостоверными, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

"В действиях Бадзова установлен опасный рецидив преступлений, поскольку подсудимый ранее уже был осужден за совершение умышленного тяжкого преступления к реальному лишению свободы, по которому судимость у него не погашена и не снята", - говорится в публикации от 2 апреля на странице суда "ВКонтакте".

Бадзов приговорен к 16 годам строгого режима. В публикации не уточняется, по какой статье Бадзов был осужден ранее. Имя обвиняемого в картотеке дел на сайте военного суда скрыто.

"Кавказский узел" писал, что с начала 2024 года в России было зарегистрировано рекордное за 13 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений, причем рост их количества особенно заметен в южных и западных регионах страны. Аналитики связали эту статистику с массовой вербовкой осужденных на военную службу по контракту.

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