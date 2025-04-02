Житель Ставрополья получил срок по делу о подготовке теракта в Ессентуках

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К 20 годам строгого режима приговорен Руслан Белый, которого суд признал виновным в подготовке подрыва газопровода в Ессентуках.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Ставропольского края Руслану Белому, признав его виновным в госизмене, подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Согласно версии обвинения, Руслан Белый в конце мая 2023 года связался с представителем украинского военизированного объединения Легион "Свобода России", которое признано в России террористической организацией и запрещено. Как утверждают силовики, за два дня Белый "вступил в состав" организации и получил задание на подготовку теракта.

В течение месяца, с 4 июня по 4 июля 2023 года, мужчина определил географические координаты объектов газораспределительной сети в Ессентуках и изучил места, сняв их на фото и видео. “Изготовленные фото-, видеоматериалы и географические координаты указанных объектов подсудимый направил участнику террористической организации", - утверждает пресс-служба суда.

Как считают обвинение и суд, 12 июля 2023 года Белый купил в магазинах компоненты для взрывного устройства, а на следующий день арендовал квартиру, где планировал его изготовить. Уже 14 июля он был задержан, не успев довести умысел до конца.

Суд приговорил Белого к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в 550 тысяч рублей, говорится в сообщении официального Telegram-канала суда.

Руслану Белому 41 год, он уроженец Нефтекумска, следует из данных в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его имя добавили в список 28 июля 2023 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления.

В сентябре 2023 года адвокат Юрий Чупейда подавал апелляцию на арест Белого, попросив изменить ему меру пресечения на домашний арест. Защитник указывал, что Белый не намерен скрываться от суда, полностью признал вину, раскаялся и сотрудничает со следствием. В своих публикациях на сайте Pikabu Руслан Белый рассказывал, что он повар, работал в ресторанах и барах, а также некоторое время жил в Петербурге, отмечает "Медиазона"*.

Приговор еще не вступил в законную силу. Комментариями от Руслана Белого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что летом 2024 года Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Алексея Оксенюка к 15 годам колонии по обвинению в подготовке теракта по заказу украинских спецслужб.

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