Приговор сочинцу Щусю оставлен в силе

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Апелляционная инстанция отказалась изменить приговор сочинскому инженеру Алексею Щусю, осужденному по обвинениям в распространении фейков про армию и изготовлении рогатки.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд приговорил к 5,5 года колонии сочинского инженера Алексея Щуся, признав его виновным в распространении фейков об армии по мотивам ненависти (статья 207.3 УК РФ) и в изготовлении оружия (статья 223 УК РФ). Щусь и его родные надеялись на оправдание, и 81-летний отец осужденного усомнился в том, что сможет дождаться освобождения сына.

В апреле 2024 года Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. В августе 2024 года следователи также обвинили инженера в незаконном изготовлении оружия – модифицированной рогатки, и Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, был заключен под стражу.

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор, которым Алексей Щусь признан виновным, сообщила сегодня в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения приговора. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в публикации.

Напомним, статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской военной операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов).

"Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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