Дошло до суда дело о смерти жительницы Махачкалы во время урагана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело строителя, по вине которого в Махачкале во время ураганного ветра упавшим листом фанеры убило учительницу.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2024 года жительница Махачкалы получила тяжелые травмы в результате падения листа фанеры со стройплощадки во время ураганного ветра. 64-летняя женщина впала в кому. В конце января она скончалась в больнице.

Дошло до суда дело строителя, по вине которого в Махачкале листом фанеры убило пожилую учительницу, сообщает 1 апреля РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СК РФ по Дагестану.

56-летний строитель обвинен в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ). По данным следствия, он строил трехэтажное здание. В день трагедии он разбирал строительную опалубку, состоящую из листов фанеры толщиной 20 миллиметров. Один из листов снесло ветром, с высоты второго этажа он упал на проходившую мимо женщину, сообщает "Интерфакс".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.