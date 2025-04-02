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04:40, 2 апреля 2025

Дошло до суда дело о смерти жительницы Махачкалы во время урагана

Лист фанеры. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд передано дело строителя, по вине которого в Махачкале во время ураганного ветра упавшим листом фанеры убило учительницу.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2024 года жительница Махачкалы получила тяжелые травмы в результате падения листа фанеры со стройплощадки во время ураганного ветра. 64-летняя женщина впала в кому. В конце января она скончалась в больнице.

Дошло до суда дело строителя, по вине которого в Махачкале листом фанеры убило пожилую учительницу, сообщает 1 апреля РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СК РФ по Дагестану.

56-летний строитель обвинен в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ). По данным следствия, он строил трехэтажное здание. В день трагедии он разбирал строительную опалубку, состоящую из листов фанеры толщиной 20 миллиметров. Один из листов снесло ветром, с высоты второго этажа он упал на проходившую мимо женщину, сообщает "Интерфакс".

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Автор: "Кавказский узел"

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