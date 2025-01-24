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01:13, 24 января 2025

Умерла пострадавшая во время урагана махачкалинка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Махачкалы, травмированная во время урагана в ноябре листом фанеры со стройки, скончалась в больнице. 

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября 2024 года жительница Махачкалы получила тяжелые травмы в результате падения листа фанеры со стройплощадки во время ураганного ветра. 64-летняя женщина впала в кому. 

Пожилая махачкалинка, находившаяся после инцидента в коме и на искусственной вентиляции легких, умерла в результате полученных травм, сообщил 23 января представитель Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).

Он напомнил, что у пациентки диагностировали сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков. "Пациентка умерла 21 января из-за осложнений от травм", - цитирует его слова РИА “Новости”. 

По информации мэрии Махачкалы, пострадавшая женщина работала педагогом в многопрофильном лицее №5, травмы из-за упавшего листа фанеры она получила по дороге на работу.

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