Жительница Махачкалы получила травмы во время урагана

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Во время урагана в Махачкале лист фанеры упал со стройплощадки на местную жительницу, переходившую дорогу. Женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована в реанимацию.

Жительница Махачкалы получила тяжелые травмы в результате падения листа фанеры со стройплощадки из-за ураганного ветра, сообщил 5 ноября "Интерфакс" со ссылкой на республиканскую больницу скорой помощи.

Инцидент произошел в центре Махачкалы, отмечается в публикации в телеграм-канале клиники. "На 64-летнюю женщину упал фанерный лист, когда она переходила дорогу. Его принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. Женщина получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков", - сообщила пресс-служба больницы.

По словам завотделением нейрохирургии Магомеда Хизбулаева, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации. "Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в публикации.

Сотрудники МЧС 5 ноября более 10 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана в Дагестане, сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление ведомства. "В Махачкале специалисты ведомства убирают поваленные ветром деревья и поврежденые конструкции", - говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра (до 30 метров в секунду) остались без электричества около 90 тысяч жителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов, сообщило 5 ноября в своем телеграм-канале Минэнерго республики.

В 20.30 мск ведомство отчиталось о восстановлении электроснабжения более 80% обесточенных потребителей. "Для устранения последствий непогоды задействованы 44 бригады филиала «Дагэнерго»: 156 специалистов и 70 единиц спецтехники. Технологические нарушения на энергообъектах региона в основном вызваны падением деревьев на линии электропередачи из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с", - говорится в публикации. По состоянию на 06.46 мск 6 ноября, ведомство не опубликовало новую информацию о ходе работ.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 7 ноября ожидаются осадки, температура воздуха понизится до +2 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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