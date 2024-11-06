RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:50, 6 ноября 2024

Жительница Махачкалы получила травмы во время урагана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время урагана в Махачкале лист фанеры упал со стройплощадки на местную жительницу, переходившую дорогу. Женщина получила тяжелые травмы и госпитализирована в реанимацию.

Жительница Махачкалы получила тяжелые травмы в результате падения листа фанеры со стройплощадки из-за ураганного ветра, сообщил 5 ноября "Интерфакс" со ссылкой на республиканскую больницу скорой помощи.

Инцидент произошел в центре Махачкалы, отмечается в публикации в телеграм-канале клиники. "На 64-летнюю женщину упал фанерный лист, когда она переходила дорогу. Его принесло сильным ветром с находящейся неподалеку стройплощадки. Женщина получила сочетанную травму головы, ушиб головного мозга, переломы шейного и грудного позвонков", - сообщила пресс-служба больницы.

По словам завотделением нейрохирургии Магомеда Хизбулаева, пострадавшая впала в кому и находится в реанимации. "Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отмечается в публикации.

Сотрудники МЧС 5 ноября более 10 раз выезжали на ликвидацию последствий урагана в Дагестане, сообщило в своем телеграм-канале республиканское управление ведомства. "В Махачкале специалисты ведомства убирают поваленные ветром деревья и поврежденые конструкции", - говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра (до 30 метров в секунду) остались без электричества около 90 тысяч жителей Махачкалы, Каспийска, а также Гунибского, Ахтынского, Рутульского, Чародинского и Курахского районов, сообщило 5 ноября в своем телеграм-канале Минэнерго республики.

В 20.30 мск ведомство отчиталось о восстановлении электроснабжения более 80% обесточенных потребителей. "Для устранения последствий непогоды задействованы 44 бригады филиала «Дагэнерго»: 156 специалистов и 70 единиц спецтехники. Технологические нарушения на энергообъектах региона в основном вызваны падением деревьев на линии электропередачи из-за шквалистого ветра с порывами до 30 м/с", - говорится в публикации. По состоянию на 06.46 мск 6 ноября, ведомство не опубликовало новую информацию о ходе работ.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 7 ноября ожидаются осадки, температура воздуха понизится до +2 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
06 ноября 2024, 07:48
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
Квартира для аренды. Фото с сайта "Островок", https://ostrovok.ru/hotel/russia/makhachkala/low/?trip_type=tourism_trip&dateless_form=yes
05 ноября 2024, 22:05
Республики Северного Кавказа отличились наименьшей доступностью аренды жилья
Азизбег Джамалов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Курахского района от 05.11.24, https://t.me/kurakhraion/13127.
05 ноября 2024, 15:33
Боец из Дагестана убит на Украине
Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru/
05 ноября 2024, 08:34
Власти признали убитыми на Украине более 5200 бойцов с юга России
Сотрудник силовых структур. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
05 ноября 2024, 01:50
Неделя с 28 октября по 3 ноября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе*
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Фото
10:59, 21 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Парковочное недоразумение. Активисты из Дагестана против платных стоянок
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

Блогеры
Фото
13:54, 31 октября 2024
BERG...man Tbilisi
50
Первопричина угроз со стороны Хамзаева и прочих - Кремль и его позиция?
Фото
22:03, 23 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
новый памятник в Дагестане вызвал недовольство
Фото
10:59, 21 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Парковочное недоразумение. Активисты из Дагестана против платных стоянок
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
17:34, 9 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Преступление и наказание. Осужденный добивается перевода ближе к родным местам
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Георгий Руруа. Фото с сайта "Мтавари архи" от 06.11.24, https://mtavari.tv/news/168975-giorgi-rurua-sus-shi-gamokitkhvaze-daibares
05 ноября 2024, 23:01
Георгий Руруа вызван на допрос по делу о госперевороте

Участники акции оппозиции. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
05 ноября 2024, 18:20
Протестующие прошли маршем по Тбилиси

Полад Асланов. Фото: https://novator.az/2022/01/25/polad-aslanov-təkid-edir/
05 ноября 2024, 12:36
Полад Асланов переведен в тюремную больницу

Избиратель во время голосования. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
05 ноября 2024, 11:47
Суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше