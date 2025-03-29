Гудис Агрба осужден в Абхазии

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Суд в Абхазии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра культуры Гудиса Агрбу, признав виновным в хищении свыше 14 миллионов рублей из бюджета при закупке оборудования.

Как информировал "Кавказский узел", бывший министр культуры Абхазии Гудис Агрба был задержан в апреле 2022 года по подозрению в хищении более 14 миллионов рублей из бюджета при закупке оборудования.

По версии следствия, 32-летний Агрба в начале 2021 года заключил с предпринимателем договор на поставку светового оборудования по завышенной стоимости - 8 млн рублей, из которых присвоил 4,3 млн рублей. Кроме того, в мае 2021 года министр заключил договор на поставку звукового оборудования с тем же предпринимателем на 19,9 млн рублей, из которых присвоил 10 млн рублей, полагают следователи. Они считают, что Агрба действовал в сговоре с предпринимателем.

Сухумский городской суд 28 марта вынес приговор бывшему министру культуры Абхазии Гудису Агрбе, признав его виновным в хищении с использованием служебного положения, пишет "Апсныпресс".

По данным следствия, Агрба заключил два договора с индивидуальным предпринимателем Надиром Джиналом на поставку оборудования на общую сумму 27,8 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона Джинал обналичил и передал бывшему министру, 4,6 миллиона оставил себе, а на оставшиеся 8,9 миллиона закупил подержанное оборудование.

Агрба приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима с конфискацией имущества, он взят под стражу в зале суда. Срок наказания будет исчисляться с 28 марта текущего года с зачетом в срок отбытия времени содержания под стражей и домашнего ареста.

Джинал оправдан по эпизоду, связанному с договором поставки светотехнического оборудования. По эпизоду с договором приобретения звукового оборудования он признан виновным и приговорен к шести годам тюрьмы общего режима и конфискации имущества. Предпринимателя освободили в зале суда, так как ему зачли в срок отбывания наказания время содержания под стражей и домашнего ареста.

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