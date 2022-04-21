Гудиса Агрба, фото: Автор: Natalia Senatorova, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=104989529

21 апреля 2022, 01:53

Министр культуры Абхазии задержан по делу о многомилионных хищениях

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший министр культуры Гудиса Агрба подозревается в том, что похитил более 14 миллионов рублей из бюджета при закупке оборудования.

По версии следствия, 32-летний Агрба начале 2021 года заключил с предпринимателем договор на поставку светового оборудования по завышенной стоимости - 8 млн рублей, из которых присвоил 4,3 млн рублей. Кроме того, в  мае 2021 года министр заключил договор поставки звукового оборудования с тем же предпринимателем на 19,9 млн рублей, из которых присвоил 10 млн рублей, полагают следователи. Они считают, что Агрба действовал в сговоре с предпринимателем.

В результате ущерб Минкультуры Абхазии составил 14 млн 300 тысяч рублей, сообщила 20 апреля Генпрокуратура Абхазии на своем сайте. 19 апреля в отношении Агрба было возбуждено уголовное дело, на следующий день он  был задержан, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Агрба возглавлял Министерство культуры Абхазии с июня 2020 года, 11 февраля его освободили от должности по собственному деланию. 6 апреля новым главой министерства был назначен Даур Кове, сообщил ТАСС. 

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2021 года бывший директор "Абхазавтодора" Борис Ачба был приговорен к семи годам лишения свободы и конфискации имущества по делу о хищении денег, выделенных на ремонт мостов.  

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Примечание:

 "Суд в Абхазии обязал Беслана Бутбу вернуть банкиру более 200 миллионов", "Абхазский министр объявлен в розыск по делу о многомиллионном мошенничестве","Этушу возвращены похищенные 28 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 апреля 2022, 05:52

21 апреля 2022, 04:52

21 апреля 2022, 03:53

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