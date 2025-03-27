Военный из Краснодарского края убит на Украине

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Николай Кутенко из Новосельского убит на Украине. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 679 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта были официально признаны убитыми на Украине 3030 бойцов из СКФО и 3120 из ЮФО, в том числе 678 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Имя еще одного убитого на Украине военного с Кубани назвала администрация Новокубанского района, отчитываясь об открытии ему мемориальной доски.

Мемориальная доска установлена в школе №12 села Новосельского, Николай Кутенко был выпускником этой школы. Как следует из видеосюжета, опубликованного в официальном Telegram-канале муниципалитета, для открытия доски во дворе школы собрали учеников младших и средних классов.

Николай Кутенко родился в 1998 году, в 2014 году закончил школу, а в июне 2024 года был убит в боевых действиях. Награжден Орденом мужества посмертно, следует из надписи на доске.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 679 военнослужащих из Краснодарского края.

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