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17:11, 26 марта 2025

Два дня объявлены выходными в Ингушетии в связи с Ураза-байрамом

Верующий во время молитвы. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

31 марта и 1 апреля будут выходными в Ингушетии в связи с празднованием Ураза-байрама. Глава республики поручил правительству организовать в праздничные дни бесперебойную подачу воды, газа и электричества.

Как писал "Кавказский узел", в этом году во всех республиках Северного Кавказа месяц поста Рамадан начался 1 марта. В Чечне дни с 30 марта по 1 апреля объявлены нерабочими  в связи с праздником окончания месяца поста. 31 марта и 1 апреля будут нерабочими в Дагестане.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил о нерабочих днях в связи со священным для мусульман праздником в честь окончания Рамадана.

"Подписал указ о выходных днях - 31 марта и 1 апреля - в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Фитр (ингушское название - Мархаш - ИФ)" , - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

В своем указе он поручил органам исполнительной власти и муниципалитетам организовать круглосуточное дежурство. "Правительству Ингушетии дал указание обеспечить население бесперебойным снабжением электроэнергией, газом, водой, а также средствами связи, уделив особое внимание объектам здравоохранения и социальной сферы", - указал глава республики.

Правоохранительным органам рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения безопасности и порядка в республике в праздничные дни, говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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