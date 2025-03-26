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01:25, 26 марта 2025

Юристы объяснили механизм розыска Цомартовой за рубежом

Анна Цомартова. Фото из соцсетей девушки.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Если Анна Цомартова не заявит, что стала жертвой преступления, полиция в других странах может только уведомить Россию о ее местонахождении, но не удерживать ее. 

Как писал "Кавказский узел", поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается и версия похищения. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались сделанным в ОАЭ снимком девушки, похожей на Анну. 24 марта стало известно, что Анна Цомартова объявлена в международный розыск, так как экспертиза признала ее сходство с замеченной в Дубае девушкой.

22-летняя студентка Ростовского юридического института МВД Анна Цомартова пропала в Каспийске рядом с санаторием ФСБ после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. Её родители, Николай и Диана Цомартовы, обращались к Владимиру Путину и Александру Бастрыкину и столкнулись с травлей в соцсетях, говорится в справке "Кавказского узла" "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

Возможные результаты международного розыска Анны Цомартовой и действия следователей в связи с этим розыском "Кавказскому узлу" прокомментировали адвокат Алексей Оболенец и адвокат-международник, пожелавший остаться анонимным. 

После объявления человека в международный розыск уведомление о розыске передается в национальное бюро Интерпола в стране, а оттуда в штаб-квартиру организации в Лионе. "Там Интерпол решает, какой цвет присвоить уведомлению. Обычно знают об уведомлениях красного цвета, предписывающих арестовать человека с целью его экстрадиции, синего – с целью  следить но не арестовывать и зеленого – отнестись к человеку с особым вниманием. В данном же случае речь идет об уведомлении желтого цвета – поиск человека, пропавшего без вести", – пояснил Оболенец. 

В дальнейшем уведомление переводится на рабочие языки Интерпола и рассылается в полицейские управления всех стран-членов организации. "Если полиция что-то обнаруживает, то она уведомляет Национальное бюро Интерпола в своей стране, а оно через Интерпол - власти России о факте обнаружения, и этим ограничатся. Если же она сделает заявление, что стала жертвой преступления или ее найдут в каком-то притоне, тогда начнется расследование, где она будет потерпевшей. Главное, чтобы желтое уведомление не превратилось в черное – на поиск тела", - подчеркнул Оболенец.

Адвокат-международник, говоривший с "Кавказским узлом" на условиях анонимности, подтвердил, что если девушка не окажется жертвой преступления, ее просто опросят. «Ее опросят, и поскольку она совершеннолетняя, то полиция не имеет права делать ничего больше. И если выяснится, что она уехала добровольно – просто сообщат в Россию", – заявил он. 

Адвокат также отметил, что при возбуждении дел о похищении человека его родственники обычно  признаются потерпевшими, и поскольку нарушено фундаментальное право на жизнь, их обязаны знакомить с материалами дела. "Но, к сожалению, в России такое случается достаточно редко", - констатировал он.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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