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14:10, 22 марта 2025

Транскам закрыт для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проезд большегрузных машин по Транскавказской магистрали запрещен в связи со снегопадом.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля Транскам был закрыт для большегрузов, а 25 февраля - для всех машин. Ограничения были сняты 26 февраля.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет и является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Транскавказская автомагистраль закрыта для большегрузного транспорта, сообщило сегодня в 09.54 мск в своем телеграм-канале МЧС Южной Осетии.

"Запрет введен в связи с сильным снегопадом и невозможностью обеспечения безопасности проезда", - говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире умеренные осадки при температуре воздуха +2 градуса, ветра нет. В ночь на 23 марта ожидается снегопад, температура понизится до -1 градуса, ветра не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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