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18:22, 20 марта 2025

Прокуратура обязала власти Прохладного заняться отловом бродячих собак

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Прохладного занялись отловом бродячих собак после того, как на жалобы жителей города обратила внимание прокуратура.

Прокуратура Прохладного в ходе мониторинга информационной сети Telegram выявила сообщение об укуса бродячей собакой несовершеннолетнего ребенка. Жалобы на бродячих собак в ведомство поступают регулярно. В связи с этим  проведена проверка соблюдения требований законодательства об обращении с животными. 

"Установлено, что нарушения требования законодательства должностными лицами администрации города повлекли рост количества бродячих животных на территории города и случаи неконтролируемого поведения безнадзорных животных. В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также распространения болезней, общих для человека и животных главе администрации города внесено представление.", - говорится в сообщении в Telegram/

В результате администрацией города усилена работа по отлову бесхозяйных собак, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, отчиталась прокуратура.

Видео, на котором в микрорайоне Сахалин Прохладного  около жилых домов и спортплощадки бегает стая из девяти собак, ранее опубликовала "Газета юга".

 "Кавказский узел" также писал, в апреле 2021 года нальчане пожаловались в соцсетях на агрессивное поведение безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим. Власти не реагируют на жалобы, отметили они в соцсети. После этого, 6 апреля, мэр Нальчика Таймураз Ахохов сообщил о планах построить приют для бездомных собак, который обойдется бюджету в 26 млн рублей. Пользователи соцсетей назвали завышенной стоимость проекта и усомнились, что появление приюта решит проблему. В 2023 году власти сообщили о начале строительства приюта.

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Автор: "Кавказский узел"

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