Дагестанские следователи обвинили иностранца в оправдании терроризме

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Публикация в мессенджере обернулась для мужчины обвинением в оправдании терроризма.

По данным следствия, 26 октября 2024 года обвиняемый, находясь в Махачкале, разместил видеолекцию, оправдывающую террористическую деятельность. Мужчина обвинен по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма).

"В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Дагестану.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на 500 тысяч рублей суд оштрафовал жителя Азова Андрея Паруну, чьи публикации в Whatsapp* силовики посчитали призывами к осуществлению террористической деятельности.

В конце февраля во Владикавказе был задержан местный житель, в публикациях которого в соцсетях силовики усмотрели распространение террористической идеологии.

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