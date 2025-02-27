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01:12, 27 февраля 2025

Житель Северной Осетии задержан по делу о призывах к терроризму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация в социальных сетях, в которой силовики усмотрели распространение террористической идеологии, стала поводом для уголовного преследования жителя Владикавказа. 

О задержании мужчины, подозреваемого в призывах к терроризму, Центр “Э” по Северной Осетии отчитался 26 февраля. 

41-летний житель Владикавказа использовал социальные сети под псевдонимом. В его задержании принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. 

По версии силовиков, мужчина в одном из комментариев допустил “высказывание, оправдывающее террористическую деятельность, одобряющее применение насилия и содержащее призывы к разрушительным действиям”, говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского МВД. 

Против владикавказца возбуждено дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности и пропаганде терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК России). Эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы. В сообщении МВД не указано, какая мера пресечения избрана задержанному. 

"Кавказский узел" писал, что 25 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии 48-летнего жителя Краснодара, признав его виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. 

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Автор: "Кавказский узел"

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